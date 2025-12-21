即時中心／温芸萱報導

北捷台北車站、中山商圈日前發生嫌犯張文投擲煙霧彈、縱火並持刀隨機砍人事件，釀成4死11傷，引發社會對治安的不安。對此，政治評論員吳靜怡今（21）日在臉書痛批，嫌犯從下午縱火到晚間隨機砍人，長達三小時、同一人、相近場域連續犯案，台北市治安與維安系統卻全面失靈。她直指這是城市治理的重大疏漏，呼籲蔣萬安市府不要只怪警察，應正視風險控管、通報與跨局處整合失靈的問題。

前日晚間，27歲嫌犯張文在北捷台北車站、中山站一帶，先後投擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機攻擊路人，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，震撼社會，也引發民眾對台北市治安與維安體系的高度關注。吳靜怡今日在臉書發文直指，台北市因為有市長蔣萬安，真的就「萬安」了嗎？她痛批此次事件暴露出台北市城市治理的嚴重破洞，呼籲蔣萬安不要再把責任推給基層警察。

吳靜怡指出，嫌犯從下午起就在多處汽車、機車與租屋處縱火，接著到北車丟擲煙霧彈，形成第一個大型案場；之後步行十多分鐘到旅館停留，約一小時後又前往中山站街頭發動大規模攻擊，成為第二個大型案場。她質疑，這長達三小時、同一名嫌犯、相近場域的連續犯案過程中，市府整套從治安到維安的治理系統是否全面失靈，讓市民感到不安。

張文在北捷台北車站、中山站一帶，先後投擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機攻擊路人。（圖／翻攝畫面）

接著，吳靜怡痛批，這並非單一警察的問題，而是蔣萬安市政團隊在城市治理上的明顯疏漏。她列舉，包括缺乏有效的社會風險控管機制、可疑行為通報不順、跨局處橫向聯繫嚴重失靈，警政量能長期吃緊，反應速度與部署不足，公共場所及重大活動的維安規劃流於形式，危機評估與情境推演明顯不足，導致事發後只剩下事後檢討。

同時，她更以過去市府能動用警力，長時間監控特定人士為例反問，為何面對被通緝、且連續犯案的嫌犯，市府卻在關鍵三小時內毫無作為。吳靜怡強調，這不只是治安問題，而是攸關市民生命安全，甚至涉及國安層級。

最後，吳靜怡也批評，每當外界質疑蔣萬安，就會出現網軍帶風向，模糊焦點。她呼籲，城市治理不是政治維穩秀，蔣萬安應親自出面說明這三小時內市府做了什麼、哪裡出問題、如何修正，尤其在即將到來的跨年等大型活動前，相關推演與配套是否已經完善。她直言，市民要的不是分化，而是一個負責任的說明。



原文出處：快新聞／「從縱火到砍人」張文3小時連續犯案 吳靜怡轟：蔣萬安別只會怪警察

