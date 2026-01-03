從繪本到行動 全民攜手守護蔚藍大海
海洋委員會海洋保育署第二十六期「海洋漫波」季刊正式出刊，本期主題為「以海為師：潮聲裡的上課鐘」，從亞太減塑工作坊到海洋保護區的國際對話，展現治理決心，海洋保育教育則透過《這裡，真的不一樣了》等繪本與書籍，為學子扎根；同時分享香山濕地海洋保育教育中心將保育、社區再造與綠色觀光結合，恆春青少年守護珊瑚及海廢再生創業，證明不分年齡與專業，每個人都能成為守護海洋的力量，共收錄十一篇報導同時與海洋保育連結延伸出一系列議題與探討。(見圖)
海保署陸曉筠署長今(三)日表示，本期「汪洋絮語」單元直擊今年秋天於高雄舉辦的「海洋廢棄物治理深化亞洲夥伴孕育工作坊」，分享十二個國家之專家學者與青年代表齊聚一堂交流，「從自身做起，減塑生活，就是最實際的改變」，為每位與會者的共同信念；「浪潮焦點」則分享年二○二五年海洋保護區國際實務與在地實踐能力建構工作坊之活動過程，邀集澳洲、美國的海洋保育權威與臺灣學者一同探討海洋保護區（MPA）的治理挑戰與未來方向。
海保署說明，「蔚藍巡禮」單元介紹《這裡，真的不一樣了》、《臺灣百種海洋生物：海螺與海蛞蝓》與《臺灣海洋生態科普百分百》等書籍，從兒童閱讀的繪本，到各年齡適讀的科普書籍，再到國小的水質檢測體驗營，從各方面提供海洋保育教育的可能性；《這裡，真的不一樣了》由知名繪本作家王文華創作，他寫出《這裡，真的不一樣了》中主角小燕鷗的故事，證明繪本也能成為海洋保育的種子深植於孩子的心中；《臺灣百種海洋生物：海螺與海蛞蝓》由軟體動物專家邱郁文教授編撰，邱教授致力於海洋軟體動物調查研究，深入淺出地介紹一般人較少接觸卻也相當重要的海洋成員；《臺灣海洋生態科普百分百》收錄了一百則橫跨年齡層、打破學科界線的海洋問答，引領讀者更加理解海洋大小事；嘉義市興嘉國小的蕭如秀老師帶領學童親手檢測身邊的水資源，藉由檢測結果讓孩子們了解環境與水資源的可貴。
海保署補充，「擁抱藍海」單元邀請新竹市產業發展處分享二○二五年重新揭牌啟用的香山濕地海保教育中心，分享濕地、海保教育與綠色觀光的軟實力；「協力藍圖」單元邀請台灣潛水分享由青少年組成的恆春珊瑚小隊，不僅大人可以潛海撿垃圾，青少年也能為故鄉環境共盡心力；「未來的海」單元則邀請國立海洋生物博物館的李宗賢副研究員，分享太平島的綠蠵龜產卵記錄；「與海同行」單元邀請退休的黃莉娟老師，分享其帶著繪本《臺灣鯨讚》在全臺灣的國小巡迴演講，她相信從小為海洋教育扎根一定會有豐厚的收穫；最後「海海人生」單元中則邀請今年海洋保育貢獻楷模獎的得獎人洪以柔，非本科系的她，在大學的通識課開始接觸海洋保育，如今每年協助縣市政府回收漁網及廢棄保麗龍，更與日本企業合作再製海廢產品，成為臺灣海洋環保一股不可輕忽的力量。
有興趣的民眾可至政府出版品展售通路(「五南文化廣場網路書店」及「國家網路書店」)購買，或至海保署官方網站(https://www.oca.gov.tw/海洋保育教育>海洋保育教育出版品>海洋保育季刊)閱覽。
