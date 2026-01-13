從繪畫到建築 東女美術班特殊選材升學表現亮眼

臺東女中師生合照

國立臺東女中美術班115年特殊選才升學表現亮眼，全班16位學生、已有8位錄取理想校系，包括國立聯合大學建築系、嘉義大學視覺藝術學系以及高雄師範大學視覺設計系等多元領域，充分展現學生的藝術韌性，指導老師康毓庭表示，希望透過學校多元課程與輔導，協助學生將繪畫興趣轉化為跨領域的專業實力。

臺東女中此次錄取科系非常多元，除了視覺藝術，學生更勇於挑戰建築領域，錄取國立聯合大學與中原大學建築系的學生張芷瑞表示，希望透過建築實踐自己的夢想，「我參加很多營隊，像是藝術裝置或建築營，在其中搭建出一個建築，看到完成品的樣子，就覺得很有收穫，未來希望可以當建築師，去世界各地的建築造訪。」

學生高爾諾則是從幼稚園就對繪畫充滿熱忱，這次錄取嘉義大學與臺南大學的視覺藝術科系，他表示，「東女的課程大部分會讓自己摸索，所以每個人的畫風都不會太一致，我覺得還不錯」，希望能培養出獨特畫風，並成為一名全職藝術創作者。

錄取高師大視覺設計系與銘傳大學商業設計學系的學生柯欣妮表示，小時候住在太麻里山上，繪畫就是她最好的溝通夥伴，甚至在國小四年級就大膽挑戰網路電繪接案，賺到人生第一筆稿費。

康毓庭老師指出，亮眼的榜單歸功於多元課程設計，學校近年執行教育部美感與設計創新等計畫，結合大學端資源，讓學生的學習歷程非常豐富。

校長王垠強調，學習只有累積沒有奇蹟，成果是師生長期努力而來，恭喜同學美夢成真，也期許學生進入大學後，能繼續帶著對藝術的熱忱勇敢探索，未來學有所成時能回饋社會，成為別人生命中的貴人。