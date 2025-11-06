從缺電到髒電的焦慮！台達電如何讓企業的電力更乾淨、更聰明？

面對供電不穩、綠電不足與AI高耗電時代來臨，企業開始尋找「乾淨的電」：穩定、不閃斷、低碳又可控。台達以儲能為起點，結合微電網與氫能製備，打造從發電、儲電到控電的乾淨電力生態鏈，在今年能源展中端出完整解方，讓電能不只是能源，更是企業永續競爭力的關鍵。

從科技業到傳統產業，從半導體到AI資料中心，台灣企業正面臨一場前所未有的電力挑戰，包括供電不穩、用電受限、綠電不足；「缺電」已不只是電網問題，更是能源轉型的催化劑。不過，企業不再只問「電夠不夠用」，而是問「這電乾不乾淨」。

台達電力暨能源解決方案事業群副總裁暨總經理李延庭近年就很常聽到客戶這樣提問，他說，現在客戶找上台達電，都會開門見山地問：「我能不能拿到『乾淨的電』？」

「這是很新的需求，也是我們的新任務。」他認為，乾淨的電不只代表零碳、再生能源，更是一種電力品質的保證：穩定、不閃斷、不受污染，也要符合RE100、ESG與供應鏈減碳規範。

台達電力暨能源解決方案事業群副總裁暨總經理李延庭。陳之俊攝

從儲能出發，企業要先掌握自己的電

「乾淨的電」不可能憑空出現，它需要一整套「從發電到控電」的系統。過去企業倚賴台電的電網，但如今情勢丕變，「建一座傳統發電廠要七年，但AI資料中心兩年就要完工，卻有很多地方的饋線拉不到、沒電可接，企業就要自己想辦法發電、找電、存電。」李延庭說。

在這股潮流下，儲能成為企業能源自主的起點。藉由儲能，企業能在尖峰時段削峰填谷、平衡電壓，也能參與需量反應、電力交易，甚至成為虛擬電廠的一部分，更關鍵的是，企業可以「掌握自己的電」。

這也是台達電決定深耕儲能事業的原因。「乾淨電力的背後是控制，誰該送電、誰不該送，這要靠軟硬體整合。」李延庭認為這是台達電的強項，從電池、電源設備到控制層都是自研、自製，不用重新匹配，建置速度更快，管理也更精準。

儲能不只是備援，更是收益資產

而且，儲能系統在企業與電網中的角色，近年來已從削峰填谷進化為「收益資產」，既能節流，也能開源。李延庭說，企業導入儲能的誘因，一部分是政策補助與電價結構，另外是無法避免的營運壓力，「吸引的力量是投報率變高，但另一股更強大的力量是『不做不行』。」

群創日前公布的儲能案場就是代表性案例。這座位於台南新市七廠的儲能系統，容量達40MW/70MWh，相當於5600 戶家庭一日用電，台達電負責從規劃、建置到維運的一站式整合，協助群創參與需量反應與即時備轉服務，既強化能源韌性，也創造穩定收益。

從「存電」到「造電」，台達電打造乾淨能源鏈

今年的能源展，台達電也展出完整的能源解決方案，從儲能、充電、再生能源整合到氫能製備。

最吸睛的亮點，莫過於台達電首度公開的AI資料中心微電網解決方案。這套系統整合儲能系統與微電網控制器，可同時管理太陽能、燃氣發電機組與氫燃料電池等多元能源，並在AI高負載場景下，以毫秒級反應速度保持電壓穩定。台達電表示，系統導入固態變壓器（Solid State Transformer），能源效率高達98.5%，在高壓直流（HVDC）架構下減少能量轉換損失，確保資料中心穩定供電。

至於高耗能廠辦領域，企業可採用台達電的C系列工商業一體式儲能系統，採全液冷設計，整合功率調節系統（PCS）、電池模組與控制器，單櫃容量125 kW / 261 kWh，快速部署並彈性擴充。

當儲能幫助企業「管電」之後，下一步就是「造電」。台達電近年將目光放在氫能，嘗試把多餘的綠電轉化為氫氣儲存，作為長期備援或再利用能源，在能源週展出的氫能製備系統採固態氧化物水電解（SOEC）技術，相較傳統製氫，可節省32%用電與33%用水。

當電力從生產要素進化為企業資產，能源策略也從被動轉為主動，台達電以儲能為起點，結合微電網與氫能技術，打造一條從發電、儲電到控電的「乾淨電力生態鏈」。在「電力自主」的轉折點，台達電不只是設備供應商，更是能源轉型的推手。