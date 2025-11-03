從罷免羈押省思假民調

（圖／本報系資料照）

隨著2026年地方選舉逼近，因應政黨黨內初選的許多民調陸續出爐，有些民調之間的數據相差甚遠，違反「同時效度」的統計學理，讓人好奇為什麼會這樣，甚至懷疑是假民調。假民調對民主的危害非常大，談起危害民主，不由得令人想起先前高等法院針對罷免不實連署的裁決書內容。

針對罷免連署涉及不實的羈押處分，反對者認為連署不實最多就是涉及偽造文書及違反《個人資料保護法》，不至於要羈押。但高院的裁決書則是強調：審酌本案所涉偽造提議人名冊，不僅對被冒名人的憲法權利產生危害，更可能影響公職人員的罷免結果，「使我國民主政治基石因而動搖並損及我國選舉制度的健全發展」，其影響程度顯非一般偽造文書、違反《個人資料保護法》案件可比擬，若僅命具保、責付及限制住居等侵害較小之手段，均不足以確保後續偵查程序的順利進行，而有羈押及禁止接見、通信之必要。

高等法院的此一見解，是不是把罷免連署不實無限上綱到了動搖民主政治基石的高度，各界討論頗多。但如果同意此論述，那麼假民調也完全可以同理類推、比照辦理。

針對甚囂塵上的假民調傳聞，中央選舉委員會以往都是發布新聞稿，「提醒各界勿發布假民調或是不符規定的民調干擾選舉，否則最重將開罰200萬元」。坦白講，比起重大選舉結果的得失，200萬的罰款是否具嚇阻效果不無疑問。更何況到目前為止似乎也沒有假民調被查獲或開罰。

台灣每逢選舉都會出現很多數據離奇的民調，嚴重脫離最後選舉結果。這到底是民調施測者的功力不夠還是民調造假，除非公權力介入調查，不然恐怕難以釐清。相較之下，涉嫌不實罷免連署者遭到羈押，姑且不論此舉的適切性，其威嚇效果明顯有效。

參酌高等法院裁決書的內容，以下試著把主要概念換成假民調：審酌本案所涉偽造民調，不僅對全民的憲法權利產生危害，更可能影響公職人員的選舉結果，使我國民主政治基石因而動搖並損及我國選舉制度的健全發展，其影響程度顯非一般偽造文書、違反《公職人員選舉罷免法》案件可比擬，若僅命具保、責付及限制住居等侵害較小之手段，均不足以確保後續偵查程序的順利進行，而有羈押及禁止接見、通信之必要。

依照高等法院邏輯，涉嫌不實罷免連署者該被羈押，那麼涉嫌假民調者該不該被羈押？這能不能促進選舉的健全發展？值得深思。（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）