從美國到台灣獨家公開顯化奇蹟課程 11/1限量倒數中所得助花蓮光復重建
【記者 陳顗喆／台北 報導】「阿卡莎納」 Master Sri Akarshana（阿卡莎納AKSN），是一位從億萬富豪轉變為靈性導師並涉足音樂領域的國際網紅，過去拍攝不少顯化影片，他從年輕創業成功、累積億萬財富的企業家，蛻變為引導千萬人追尋內在豐盛的精神導師，並勇敢跨足歌壇，近日還獲泰勒絲唱片公司經紀人邀約將成為國際歌手身份，透過音樂傳遞正能量。剛從美國開完“顯化奇蹟”課程的「阿卡莎納」，在今年11月1日(六)13:00-18:00也特別將在台北舉行今年【2025台灣首場顯化奇蹟課程】，這次課程更獨家給台灣粉絲特別版的內容，目前官方表示，開賣不久票數已快賣完，此次所得將全部捐贈花蓮光復重建，剩最後名額搶購中。
從美國到台灣開課 顯化奇蹟轉變上萬人生命
百萬網紅阿卡莎納過去從害羞講師到國際講者，如今跨界挑戰⾳樂舞台，現在正在美國洛杉磯幫助各國學員上“顯化奇蹟”課程，阿卡莎納表示，“每⼀次挑戰都是成功的機會到來｡”他回想去⼗⼆年前在美國第⼀次登上國際舞台舉辦了名為“顯化奇蹟”的活動。那時的他還是⼀位腼腆、甚至不敢直視觀眾的年輕講師。⼗⼆年後的今天他在洛杉磯完成了最後⼀場“顯化奇蹟”為這段旅程畫下圓滿的句點，也讓各國上萬名學員實用“顯化奇蹟”課程翻轉人生。
▲近日阿卡莎納來台，錄製新單曲及帶領各團員包含NIKA、劉玳妍、Mia、Kaina拍攝形象照跟拍MV，在台灣西門町及基隆知名景點【和平島】拍攝特別為世界祝福。
特別來台灣和平島祝福世界和平 推廣永續吃素愛台灣
近日阿卡莎納來台，不忘在台灣加開課程，緊接著錄製新單曲及帶領各團員包含NIKA、劉玳妍、Mia、Kaina拍MV，甚至在台灣西門町及基隆知名景點【和平島公園】拍攝封面跟形象照，此次的理念主要向世界傳導【世界和平】的概念，他強調今年戰爭、混亂不斷，願每個人都能平靜，此次特別來台灣開課得知花蓮光復之前的災情，表示這次台北“顯化奇蹟”活動所得，全數會捐贈給花蓮光復重建家園用。在台灣錄製單曲跟課程同時準備馬不停蹄的阿卡莎納，預計單曲發行後將登上美國紐約時代廣場做國際宣傳，宣導世界和平及愛台灣的理念。這次慶功宴還特別穿上台北、東京時裝週知名設計師story wear最新的牛仔永續拼接服裝在素食餐廳慶功，推廣素食、永續時尚對地球的重要。
111顯化奇蹟課程 台灣獨家顯化法則分享過往顯化真正秘訣
阿卡莎納團隊指出，天使數字111 是一個充滿力量的訊息，象徵新的開始、創造力和思想的快速顯化。 看到這個數字代表你正處於一個極具潛力的階段，宇宙鼓勵你專注於積極的想法和目標，因為它們很可能很快就會實現。在今年111上“顯化奇蹟”課程，可以見證阿卡莎納老師顯化從一個靦腆的講者到美國及國際開課，還有馬上成為國際唱片公司經紀人邀約成為歌手身份，種種的獨家奇蹟課程，在111阿卡莎納會帶領大家顯化奇蹟的真正顯化秘訣。
▲知名身心靈網紅阿卡莎納來台，不忘在台灣加開顯化課程，特地在基隆和平島為世界祈福。
阿卡莎納珍惜這次來台灣回饋機會，更表示會將這次賣票所得捐贈花蓮光復重建用，開課前，他特別到基隆和平島参與形象拍攝，拍攝前特別在和平島為世界祈福，祈禱世界災難戰爭變少，每個人都能找到內心真正的和平與寧靜，為世界祈禱，也為台灣加油，更為花蓮祝福！這次特別到和平島拍攝，也呼應著【世界和平】的重要，這次拍攝，更將台灣美景登上紐約時代廣場，讓全世界看見，台灣的美及世界和平愛的理念。
111是個特別的能量日，錯過這次將再等一年。阿卡莎納台灣獨家的111“顯化奇蹟”課程，最後名額限定報名連結:https://cn-academi.iamverse.com/aksn-111-tpmm（圖／阿卡莎納官方團隊提供）
