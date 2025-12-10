從美國國家利益看2025 NSS：印太策略的真實優先順序／魯云湘

魯云湘（亞太安全與戰略研究人員）

美國於2025年發布的《國家安全戰略》（NSS），象徵美國全球角色的轉折點：不再延續過去三十年的全球主義模式，而是以「美國優先」（America First）原則重新分配有限的國力。印太在此框架中依然具有高度戰略價值，但其地位並非基於「共同價值」敘事，而是基於美國自身的經濟利益、軍事投射能力與地緣掌控需求。

文件批評過去數十年的對中整合戰略過度樂觀，導致美國產業外流、技術受威脅，並強調未來合作必須建立在「互惠」而非「單方承擔」的基礎上。從美國的國家利益出發，NSS 的印太優先順序可歸納為三項：守護全球經濟生命線、維持軍事介入能力、要求盟友承擔更高防務與經濟成本。

一、維持全球經濟生命線：保障美國繁榮與科技體系

NSS 指出，印太是全球近半的購買力平價 GDP 與約三分之一貨幣 GDP 的來源。維持此區域的海上通道暢通，並非出於區域道義責任，而是為維護美國自身的經濟安全與科技競爭力。

南海承載全球三分之一航運，一旦遭單一勢力控制，不僅會增加美國能源與貿易成本，也可能削弱美元在全球結算體系中的優勢。臺灣海峽則是戰略咽喉，更是全球半導體供應鏈的樞紐。NSS 將台灣納入「供應鏈韌性」與「科技基礎」框架，視其為維持美國科技領先不可或缺的關鍵節點。

文件批評過去對中國大陸經濟整合的假設失準，並強調需透過關稅、出口管制與供應鏈再平衡終止不公平貿易實務、知識產權盜竊，以及芬太尼前體輸出等問題。這種經濟民族主義與軍事部署同步運作，共同構成美國的印太佈局。

二、軍事部署：確保美國在危機中仍能介入西太平洋

NSS 強調，美國將強化在西太平洋的軍事存在。其核心目的並非單純維護區域秩序，而是防止美軍在危機初期被中國大陸的反介入與區域拒止能力（A2/AD）排除在外。

文件指出，美國必須維持在第一島鏈的海空優勢，確保戰時能「迅速介入」並阻止對手創造既成事實。為達成此目標，美國近年的政策行動展現三個趨勢（以下屬延伸分析，非 NSS 原文逐條列舉）：

1. 日本：強化反擊能力、擴充彈藥儲備、深化美日指揮整合。

2. 菲律賓：透過 EDCA 升級北部基地，提高巴士海峽周邊的兵力存取。

3. 澳洲：憑藉 AUKUS 成為南太平洋的後勤與潛艦合作節點。

4. 韓國：在嚇阻朝鮮的同時，承擔部分區域性壓力。

NSS 的核心概念是建立一個「前置、可迅速投入」的兵力架構，使美軍不因距離或基地限制而在戰時被排除於西太平洋之外。

三、盟友承擔：不再單獨輸出安全，而是要求平等分擔

NSS 明確指出，美國不會再以往昔的方式承擔全球過高的安全成本，印太安全必須由盟友共同維護。文件強調，印太盟友與夥伴合計擁有超過 35 兆美元的經濟規模，應運用此集體力量共同制衡中國崛起。

這意味着美國將「領導但不獨力承擔」。具體而言（以下亦屬基於趨勢的延伸分析）：

1. 日本：國防預算提升至 GDP 2%，擴張防衛產業自主能力。

2. 澳洲：承擔 AUKUS 潛艦計畫的長期採購與維保支出。

3. 菲律賓：投入基地升級，增強與美軍互操作性。

4. 臺灣：提高軍費、強化戰備、自我防衛能力。

NSS 以北約「軍費占 GDP 比例」為參照，要求印太盟友也必須逐步提高防務投資。此處反映出美國在全球戰略中的成本—效益思維：共享科技、給予市場准入與安全協作，但交換條件是盟友必須分攤更多硬成本。

四、印太策略背後的美國利益方程式

整合 NSS 的脈絡，美國對印太的戰略可被視為一套利益最大化的方程式：

1. 維持航道開放與供應鏈韌性，以守住美國經濟與科技優勢。

2. 保持第一島鏈軍事介入能力，避免受到地緣邊緣化。

3. 要求盟友分攤成本，使美國得以重新專注本土優先事項。

值得注意的是，NSS 仍將「西半球」視為美國地緣戰略的首要優先區域，而印太雖為全球競爭的核心戰場，但其定位更接近「關鍵外圍」，必須掌握，但不應由美國獨自負擔。

因此，臺灣在美國利益架構中的角色，更多被視為供應鏈節點、科技樞紐與第一島鏈的地緣支點，而非價值或情感層面的象徵。

結語：理解美國，才能理解印太新秩序

2025 NSS 告訴外界：美國對印太的投入本質上是一種成本計算，而非無條件承諾。未來區域穩定將取決於三個條件：美國能否持續維持軍事與科技優勢；中國大陸能否突破第一島鏈的戰略限制；盟友是否願意填補美國逐步轉嫁的安全與經濟責任。理解這個利益結構，方能看清美國在印太的真正意圖，也能看清未來印太秩序的走向。

【註】

本文與作者先前自「亞太安全視角」所撰寫之〈美國2025國安戰略的印太新秩序〉屬於不同分析框架。本篇著重於從「美國國家利益」與「戰略資源分配」角度解讀 NSS；前文則自「區域國家安全」與「第一島鏈地緣穩定」出發，兩者彼此補充，但分析視角與推論路徑並不相同。（照片示意圖本報資料照）