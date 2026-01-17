從美軍委內瑞拉行動談起》中國大舉擴軍 戰力威脅有多大？
2026年1月3日，美國軍方執行了「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），跨境拘捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，送到紐約準備進行審判。這是一場高度協調的軍事行動，雖然大致在公眾視野之外進行，卻清楚展現了當代美國軍事力量的本質。行動未伴隨大規模兵力調動或公開宣示，而是透過即時情報、網路與電子戰、匿蹤航空器、無人系統與特種作戰部隊的精密整合，在高度壓縮的時間軸內完成任務並迅速撤離。這樣的作戰模式，所展現的不是兵力規模，而是精準度、系統整合能力與成熟的作戰執行力。
這場行動也構成一個鮮明對照，反駁了外界常將中國解放軍迅速擴張的軍備數量，直接等同於對等實戰能力的假設。正如本文將要論證的，單憑數量並不足以衡量戰力；真正決定高強度現代戰爭勝負的，是聯合作戰、多領域整合與長期累積的作戰經驗——在這些關鍵面向上，美國及其盟友仍明顯保有質的優勢，而解放軍儘管規模驚人，仍存在結構性落差。
中國軍事擴張規模與速度 前所未見
過去二十年間，中國所構成的威脅，已從台灣周邊地區擴大至整個西太平洋，包括韓國附近的黃海、日本周邊的東海、台灣海峽，以及菲律賓附近的西菲律賓海／南海。中國海軍已多次在其近海以外地區進行武力展示，包括在澳洲附近實施實彈射擊演習，以及繞行澳洲大陸一周的遠洋部署。習近平主政下所推動的軍事擴張，其規模與速度在現代史上前所未見，可與第二次世界大戰前最具侵略性的德國再武裝行動相提並論。
中國的軍事擴張是否構成威脅？從戰略角度而言，「威脅」係由能力與意圖兩者共同決定。舉例而言，美國雖擁有壓倒性的軍事能力，但並不構成對墨西哥的威脅，因為美國並無攻擊墨西哥的政治意圖。相較之下，中國已明確宣示其併吞台灣的意圖，並持續試圖以武力或脅迫手段，強制執行其對幾乎整個南海的非法主權主張。在此條件下，中國的軍事擴張顯然已對區域安全構成直接威脅。
事實上，中國本身並未面臨任何外來的軍事威脅，亦無任何國家公開表態將對中國發動攻擊。那麼，北京為何仍持續推動如此大規模的軍事擴張？最合理的解釋是，中國意圖將這股軍事力量作為實現其政治目標的工具。中國威脅並非假設性問題，而是真實存在的結構性挑戰。關鍵在於，這項威脅將如何影響亞太區域安全，以及美國及其盟友是否具備足以嚇阻戰爭、或在必要時有效回應中國侵略的能力。
中國的經濟成長，為其長期軍事擴張提供了充足資源，使其得以不僅在亞太地區，也在更廣泛範圍內透過威嚇手段強加其意志。隨著軍事實力提升，中國亦相應調整其軍事戰略。根據美國國防部《2025 年中國軍力報告》，中國修訂後的軍事戰略顯示，其對軍事升高行為的信心與接受度正在提高，甚至包括與美國之間的軍事升高。此一判斷對區域國家而言具有高度警示意涵，因為這顯示既有嚇阻的穩定性可能正遭到侵蝕。
這一趨勢，有助於理解川普總統新版《美國國家安全戰略》為何特別強調在印太地區建構同盟體系。同時，也說明了美國國會在《2026 年國防授權法》中，持續投入資源以強化盟友與夥伴國軍事能力的政策背景。
美軍「絕對決心行動」所展現的不是兵力規模，而是精準度、系統整合能力與成熟的作戰執行力。
無需以數量大而高估解放軍實戰力
在量化指標上，中國軍力成長尤為顯著。2011 年，中國尚未擁有任何具作戰能力的航空母艦；至 2025 年，已部署三艘現役航母，另有一艘正在建造中。2015 年，解放軍空軍與海軍航空兵共擁有約 2100 架作戰飛機；目前已增至約 3300 架。同期，中國海軍艦艇數量亦由約 255 艘增加至約 395 艘。
近年來，中國每年新增約30 艘大型海軍艦艇，並保有進一步提高生產量的能力。在空中戰力方面，中國目前每年生產超過 240 架作戰飛機。解放軍陸軍與火箭軍亦呈現類似的成長趨勢。
這些數字確實令人警惕，但並不必然等同於壓倒性的實戰能力。誠然，數量本身具有戰略意義，但若僅以平台數量作為評估依據，極易高估實際作戰效能。
真正的作戰能力，並非由硬體本身所決定。武器系統在真實作戰環境中的表現、其可靠性與長期支援能力，同樣關鍵；而操作這些系統的人員，其訓練品質與實戰經驗，更是不可或缺的因素。
以戰鬥機為例，若缺乏技術純熟、經驗豐富的飛行員，戰鬥機本身並不能構成完整的武器系統。即便具備飛行員，仍須有成熟的作戰運用概念與先進戰術，方能發揮實質戰力。指揮官必須清楚何時、如何運用空中戰力，而飛行員也必須依據己方與敵方飛機的性能差異，選擇適當戰術。在作戰運用、戰術成熟度、實戰經驗、訓練真實性，以及武器系統可靠性與後勤支援等方面，中國仍顯現出明顯弱點，這些因素極可能成為解放軍在高強度衝突中的「阿基里斯腱」。
基於上述原因，區域國家不應僅因中國軍力規模擴張而產生過度心理威懾。然而，台灣及其他直接承受中國壓力的國家，仍必須持續投資於自身防衛能力。美國亦將持續與其盟友與夥伴分享作戰經驗與實務教訓。
嚇阻中國 區域內國家應投入集體防衛
為有效嚇阻中國，區域內理念相近的國家必須投入集體防衛，並透過共同演訓，發展聯合作戰運用概念與戰術，以集體力量維持嚇阻，並在必要時擊敗中國的侵略行為。
中國軍事成長中，尤須高度關注的是其核武庫存與核武運用準則。中國的核彈頭數量，已由 2020 年約 300 枚，增至 2025 年約 600 枚，並預期於 2030 年前達到 1000 枚。
從中國核飛彈發射井高度密集的配置來看，可推論其核態勢可能接近先制打擊或「預警即發射」，並可能採行「全有或全無」的核武使用邏輯。由於這些發射井在核攻擊下難以存活，中國在危機中可能面臨提早發射的強烈誘因，顯著增加了情勢升高與誤判的風險。防止核武使用，仍高度依賴長期以來的「相互保證毀滅」原則。
要有效嚇阻中國侵略，區域防衛能力必須相應成長，以避免嚇阻力持續削弱。如前所述，這必須建立在集體防衛之上，因為區域內沒有任何單一國家能夠獨力對抗中國。
美國在印太司令部轄區內部署超過 10 萬名兵力，其中多數為前沿部署於西太平洋地區。其中約有 2萬8500人駐紮於韓國，約 3萬7千人駐紮於日本，且多數位於接近台灣的日本南部。
關島是美國在西太平洋衝突爆發時的第一線後續增援基地。目前，美軍在關島約有 1萬5千名兵力，未來數年預期將大幅擴編。夏威夷約駐有 4萬5千名美軍。阿拉斯加常被忽略其在西太平洋防衛中的戰略地位，但實際上，駐阿拉斯加部隊抵達西太平洋的速度，甚至快於來自美國本土的部隊。美國在阿拉斯加部署超過 2萬6千名軍事人員，並擁有可快速部署的最新世代空中戰力。
這些兵力與盟軍部隊共同構成初期阻滯力量。一旦西太平洋爆發衝突，其任務是在最大程度上遲滯中國推進，爭取時間讓美國自本土部署後續兵力，包括來自聖地牙哥的航母打擊群與來自美國西部的空中戰力。
隨著衝突前緊張升高，美國預期將組成理念相近國家的聯盟，以嚇阻並在必要時擊敗中國侵略。隨後，衝突將由初期阻滯階段，轉入以主導與取勝為目標的作戰階段。能否在初期撐住局勢，將成為勝負關鍵，而集體防衛正是其中的核心變數。
中國每年新增約30 艘大型海軍艦艇，並保有進一步提高生產量的能力。
美軍在委內瑞拉行動 展現多領域整合戰力
另一項關鍵因素，是執行多領域作戰的能力，即整合空、海、陸、太空、網路與電磁頻譜的作戰行動，藉由削弱敵方指揮管制、狀態覺察（Situation Awareness）與反應能力來達成目標。
美國近期在針對伊朗核設施的行動中，已展現成熟的多領域作戰能力，美軍在伊朗境內行動長達 90 分鐘，未遭遇任何抵抗。在規模較小的情況下，美方於委內瑞拉相關行動中，亦僅遭遇有限抵抗。這些實例顯示的多領域整合能力，理應引起北京的高度重視。
諸如「絕對決心行動」這類任務，需要高度縝密的事前規劃，包括主要行動與因應突發狀況的備案。行動計畫詳列每一階段的執行順序、時間點與預期成果。協調約 150 架飛機自 20 個地點分散起飛，並保留部分兵力因應突發狀況，其複雜度極高。對一場僅持續兩小時的行動而言，事前投入的規劃與演訓時數往往高達數千小時。
情報，尤其是即時情報，是行動成功的核心。偵察小組很可能於行動前數週即已滲透進入委內瑞拉，持續監控其防空系統與軍事活動，標定目標位置、評估防衛準備，並蒐集通訊方式、頻率與用語等資訊，成為多領域攻擊的重要基礎。
在空軍提供不中斷通訊、空中情報與天候資訊的同時，地面小組則回傳即時防衛部署與環境狀況，協助高層判斷最佳行動時機。
一旦下達執行命令，美國網路司令部即癱瘓首都卡拉卡斯的電力系統，使缺乏備援電力的軍事系統失去效用。電子作戰飛機則持續監控通訊，並向敵方指揮管制系統注入混亂。
來自「福特號」航空母艦（USS Ford）的 E/A 18G「咆哮者」電子作戰機，可能率先進入戰區壓制雷達，隨後由佛蒙特州國民警衛隊的 F-35 戰機接續執行壓制與摧毀敵防空任務；維吉尼亞州的 F-22「猛禽」戰機則負責制空掩護。上述機型皆自波多黎各起飛，同時其他地區亦進行佯攻以分散敵方注意力。
以實力維持和平 才是最穩定可靠道路
在制空權確立後，先前已升空待命、來自兩棲突擊艦「艾伍．吉瑪號」（USS Iwo Jima）的特種作戰部隊，遂對主要目標發動突擊。由於熟悉目標設施與馬杜洛的避難位置，部隊成功在預期位置完成拘捕。地面混亂中，偵察小組完成撤離，整個地面行動僅持續約 20 分鐘。
此類行動需要跨多個作戰領域的整合能力，以及依據可操作情報進行審慎規劃的制度與經驗。就目前而言，美國可能仍是唯一具備完整執行此類多領域作戰能力的國家。
在「絕對決心行動」期間，RQ-170 無人偵察機是關鍵資產之一，自空中全程監控行動進展。由人工智慧輔助的無人系統，已成為當代軍事行動的重要一環，且其角色仍在持續擴大。
儘管中國在 2025 年 9 月閱兵中展示大量無人系統，美國早已在實戰中運用「有人—無人協同」（MUM-T）能力，並讓 AI 輔助的自主系統承擔多項高風險任務。
這些技術優勢、實戰經驗，以及從真實戰場中不斷修正與累積的作戰概念與戰術，將在中國若選擇以軍事力量作為政策工具時，產生關鍵差異。
總結而言，中國的軍事能力不容低估，但也不應被高估。隨著威脅升高，持續投資於自身防衛能力，並深化集體防衛網絡，仍是有效嚇阻並在必要時擊敗中國侵略的關鍵。數量並不等同於能力；「以實力維持和平」，仍是通往長期穩定的最可靠道路。
※作者為前美國國防部官員。本文授權轉載自《 想想論壇Thinking Taiwan公共思辨，想想台灣》。原文連結。
