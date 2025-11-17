從美食到家電！好市多老員工揭私藏採購清單 7大值得入手商品曝光

財經中心／王文承報導

一名在好市多資深員工推薦，11月份最值得入手的7項超值商品。（圖／記者許雅惠攝影）

美式賣場好市多（Costco）以商品種類多元、價格實惠深受消費者喜愛。《商業內幕》引述一名在好市多工作長達20年的資深員工柴契爾（Veronica Thatcher）的推薦，整理出他認為11月份最值得入手的7項超值商品，涵蓋美食、穿搭、科技與生活用品。

7大超值商品曝光



1. Blueair 迷你空氣清淨機

這款迷你清淨機能有效去除空氣中的灰塵、花粉、烹飪異味、寵物毛屑，以及部分細菌與病毒，是提升居家空氣品質的小巧選擇。

2. 32 Degrees 女款羽絨外套

儘管好市多冬衣選擇很多，但這款女款羽絨外套特別受到青睞，共有白、黑、綠三色可選，簡約又保暖。

3. Dash Disney 鬆餅機

作為Dash鬆餅機的愛好者，柴契爾看到本月推出的迪士尼主題版本相當驚喜。套組包含米奇、米妮、高飛與唐老鴨的鬆餅模具，還特別設計了兩個多餘麵糊的流道，可將多出的麵糊做成可沾醬的小鬆餅棒，趣味十足。

4. Omni Heat 個人電暖器

這款數位電暖器採用陶瓷加熱元件，可在室內提供均勻、持續的溫暖。其安全設計尤其受好評，包括兒童安全鎖與傾倒自動斷電功能，讓使用更安心。

5. Homedics 便攜蒸汽桑拿

想在家享受桑拿的放鬆感？柴契爾推薦這款帳篷式便攜蒸汽桑拿。安裝簡單無需工具，約15分鐘即可開始使用。內容物包含帳篷、蒸汽機、折疊椅與收納袋，方便又實用。

6. 帶燈化妝箱

這款化妝箱非常適合旅途中整理與攜帶美容用品。內部格層可自由調整以容納不同物品，並附有可充電的化妝燈鏡，提供三段亮度，實用度滿分。

7. Kevin's 慢燉醬

這款慢燉醬能讓各種蛋白質或蔬菜在短時間內變成美味料理，不含麩質與大豆。共有照燒與泰式椰奶兩種口味，是料理新手也能輕鬆上手的好幫手。

