即時中心／張英傑報導

改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》才剛殺青，卻爆出許多爭議，不僅未獲得林義雄授權拍攝，該片演員李千娜一度失言說沒那麼嚴重，被輿論罵翻，即便李千娜捐出該片演出的全部片酬，依然群情激憤！作家顏擇雅今（8）日在社群平台發文回憶，從「美麗島大逮捕」到「林宅血案」，媒體與國家機器交織出操弄恐懼的敘事，讓多數台灣人深信「叛徒傳說」；在警總高壓，而選舉成為悲情宣洩出口的年代，恐懼滲入家庭與童年，讓一整個世代沉默。





從美麗島大逮捕到林宅血案 顏擇雅回憶威權年代被操弄的恐懼與謊言

顏擇雅回憶，林宅血案是國一的事，所以印象很深刻。那年過年是2月16日，所以林宅血案發生於元宵前2天。那真是氣氛很不好的一次過年，親戚聚會都悶悶的。12月13日美麗島大逮捕，媒體鋪天蓋地說「黑拳幫」叛亂份子多可怕，還用一張女性下跪的照片證明，有民眾請求暴民別打警察了，可見大逮捕是政府忍無可忍，為了保護善良。天天電視報紙都懸賞捉拿施明德，江洋大盜一樣，直到1月8日施明德被捕。寒假結束，學校開學沒多久，就發生「林宅血案」；血案震驚全台，媒體當然報很大。但很快把嫌疑縮小為「大鬍子」澳洲人家博，暗示是林義雄在獄中講了不該講的話，海外台獨份子為了懲罰叛徒，找老外殺手幹的。當時多數台灣人都信了。

顏擇雅：被編造的「叛徒傳說」到集體啜泣的選舉場

接著，顏擇雅說，近年知道較多國共鬥爭史，才發現這個台獨嚴懲叛徒的故事靈感，是來自周恩來殺顧順章全家那個真實事件。

廣告 廣告

然後，顏擇雅又說，美麗島之後幾個月，警總查緝很嚴，有一陣子沒新的黨外雜誌可看，我把手邊那4期《美麗島》翻到爛。周遭的大人真要等到1980年底，因為台美斷交而停辦的立委選舉終於舉行了，情緒才有個出口。那時的選前造勢是沒激情吶喊「凍蒜」的，因為激動起來就是啜泣，台上台下不是啜泣就是大哭。群眾去參加就是為了集體的悲情宣洩，儘管知道人群中潛伏了不少情治人員。

最後，顏擇雅說，這幾天回想1980，就想到我爸在家裡的沈默寡言，不像我媽時不時會小聲跟我說國民黨真可惡。她還說，幫施明德做整型的那個女生是黃綉花的女兒耶，彷彿我們家認識張溫鷹的媽媽是件多光榮的事；也要等我爸過世後，我讀林莊生回憶錄才知，228時我爸高一，是全校學生要被逼迫看死刑執行的。因此推知我爸是18歲目睹228屠殺，活過33年都51歲了，還要看見另一個228，偏偏小孩都接受黨國教育，似懂非懂口無遮攔，他在家裡當然講話要非常小心。

原文出處：快新聞／從美麗島到林宅血案 顏擇雅：當時過年只剩沉默

更多民視新聞報導

《世紀血案》劇本竟指「兇手與史明有關」 史明基金會轟誣衊：第三次228

《世紀血案》爭議狂燒！賈永婕喊：才知道發生在以為法治安定的社會

《世紀血案》踐踏林家！醫師怒批：玷污電影產業

