從習近平到川普 紐時：「強人政治」回歸讓世界步入危險時代

〔編譯陳成良／綜合報導〕當美國總統川普與中國國家主席習近平30日舉行會晤，全球都在關注他們能否為這世上最重要的雙邊關係，恢復穩定與可預測性。然而，《紐約時報》分析指出，對此別抱太大期望。無論他們達成何種協議，都只不過是兩位領導人之間短暫的休戰，因為他們不受國內制度約束，可以隨心所欲地改變立場。歡迎來到新的強人時代。

分析指出，當今世界之所以緊張不安、聯盟破裂、暴力衝突不斷，正是因為這是一個由領導人憑個人意志，而非規則與共識統治的世界。強人領袖可能是不可靠的國際夥伴，在被忠誠者包圍、權力制衡被削弱的情況下，他們違背承諾或突然改變路線時，幾乎不會面臨國內後果。我們已從川普與習近平身上看到過這種情況：川普政府指責中國未能履行貿易承諾，而川普本人也多次宣布對貿易夥伴加徵關稅，卻又很快撤回。

從普廷到習近平 強人更傾向冒險與戰爭

文章認為，缺乏制約對全球安全極為不利。由於強人領袖不會被追責，他們的威脅缺乏可信度，在虛張聲勢中，各方難以判斷真正的紅線在哪裡。越來越多的研究指出，被「應聲蟲」包圍的威權領導人，更傾向於冒險、發動戰爭並升級衝突。俄羅斯對烏克蘭的入侵就是一個典型例子，在一群阿諛奉承者的擁簇下，普廷做出了嚴重誤判。文章稱，川普在加勒比地區未經司法程序的處決，以及習近平在南海和台灣海峽囂張的軍事行動，都體現了同樣的冒險傾向。

強人統治的影響也滲透到經濟與日常生活。這類領導人更有可能攻擊央行等國內獨立機構，如川普針對聯準會的作法，可能刺激通膨並降低經濟的可預測性。他們也往往會為自己及其忠誠追隨者謀取私利，例如，據報導習近平家族已積累超過10億美元資產，而川普家族在中東的商業交易也激增。隨著威權領導者製造對「內部敵人」的恐慌，鎮壓也隨之加劇，從習近平政權壓制異議人士，到川普政府發動移民突襲，皆是例證。

《紐約時報》在結論中寫道，二戰後由穩固制度與規則帶來的全球和平繁榮時代正在消退。本週的川習會，與其說帶來穩定，不如說更可能證實一件事：強人統治的不確定性與動盪，已然回歸。

