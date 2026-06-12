從習近平四個眼中釘看習近平這個人

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左起，王岐山、李克強、劉亞洲和張又俠皆被習近平視為「眼中釘」。（合成照片／維基百科）



中共高層權鬥極為慘烈，過去幾年至少有四人被習近平視為「眼中釘」。他們或已死亡，或已入獄，或遭剪除羽翼後，可能處於被軟禁狀態。

這四人是王岐山、李克強、劉亞洲和張又俠。

王岐山

王岐山曾是習近平的好友，但後來卻成為習的「眼中釘」。

在陝西當知青時期，王岐山與同在延安插隊（下鄉）的習近平，關係好到據說兩人合蓋一床被。王岐山後因娶中共元老姚依林之女姚明珊，也被視為「太子黨」。習近平上台後，王岐山成為習的打虎干將。到王岐山2017年中共十九大退出中央委員會，次年擔任國家副主席閒職，2023年3月退休。

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近年王岐山舊部密集落馬：曾長期任王岐山「大秘」的中央巡視組前副組長董宏2020年10月落馬；曾在王岐山執掌中國建設銀行期間擔任其秘書的前招商銀行行長田惠宇，於2022年4月被調查；2023年6月9日，中共央行原副行長範一飛被查，範一飛曾是王岐山在建行時的「財務大總管」。王岐山昔日貼身秘書周亮，2026年3月24日在國家金融監督管理總局副局長任上落馬。董宏、田惠宇、範一飛均已被判死緩。

最新一個在今年6月初被查的王岐山親信，是中共原中央巡視辦主任黎曉宏。

「冰凍三尺，非一日之寒」。習王之間至少在2019年已現公開的裂痕。

王岐山任國家副主席期間曾數度公開抱怨。在2019年1月23日的世界經濟論壇年會上，王岐山念稿時突然脫稿自嘲：「讀稿子的人就是低頭念完就算了。」2019年7月1日王岐山在中南海會見墨西哥外長埃布拉德時，也自嘲自己「做一點禮儀性外交」罷了。

王岐山在官場勢力固化，特別是在金融系統多有王的舊部，被習認為是其掌控錢袋子的障礙。而王的人馬確實也撈得盆滿缽滿，讓習家軍眼紅，紛紛向習打報告。這是習打擊王岐山的表面理由。

真正令習近平痛恨王岐山的，是政治原因。王岐山的密友任志強涉及所謂「妄議中央」問題，習認為背後有王的影子。

2020年3月，任志強因當局疫情治理問題，嚴詞批判習近平是「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」，同年9月他被以貪污罪、受賄罪、挪用公款罪以及國有公司人員濫用職權等四項罪名，判重刑18年。外界普遍認為任志強其實是因言獲罪。

任志強的批習言論也多少代表了王岐山及其圈子的意思。在任志強被判刑的下一個月，王岐山的前大秘董宏就被抓了。至於王岐山另幾名舊部也陸續被抓，意味著習決心對王岐山勢力一網打盡。

習還有另一樁心病。

2024年有知情者透露，早在王岐山擔任北京市長的後期，任志強、潘石屹等商界富豪就想藉助王岐山的權勢改良中共政權，最終因王岐山失勢而泡湯。到2025年，海外又有「太子黨欲擁王岐山」的傳聞，據稱太子黨群體要阻止習近平在二十一大上連任，籌劃推出王岐山取代習近平。

蔡奇掌控的一個專門小組，每天都會盯緊海外網路，特別是和習近平的權力穩固有關的各類爆料和評論分析，第一時間會放在習的案頭。雖然王岐山不太可能敢取代習，但這種傳聞會令習成為官場笑柄，為了保面子，習變得瘋狂，下令對王岐山收網。

中央警衛局現在基本上對所有退休的常委都實施了監控式「保護」，只是程度不同，王岐山可能處境比較糟糕。早有傳聞說王岐山被軟禁，應該是真的。

當然，習近平也不用真的拿下王岐山，只要將他羽翼盡去，限制行動自由，王就成了「死老虎」。

但另外三個習的「眼中釘」的命運就不同了。

李克強

前中共總理李克強也是習的「眼中釘」。他的突然死亡，習近平脫不了關係。

按中共官方說法，2023年10月27日李克強「在上海休息」期間，因突發心臟病死亡，終年68歲。新華社的老記者顧萬明因公開質疑李克強被「黨內的野心家、陰謀家、腐敗分子」所害，不僅被秘密判刑，還失去了退休待遇，這也間接印證了李克強死因的敏感。

李克強在任時是弱勢總理，特別是第二任期，他的權力被習近平以「加強黨的領導」名義架空了許多。

在2018年的「機構改革」中，中共中宣部加掛了國務院新聞辦公室、國家新聞出版署、國家版權局、國家電影局等多個牌子，後幾個機構名存實亡，成了橡皮圖章，核心職能完全由習家軍掌控的中宣部代行。

原屬工信部的國家計算機網路與信息安全管理中心，改由中央網路安全和信息化委員會辦公室管理，習近平是這個委員會的最高負責人，後來交給了習的心腹蔡奇。

許多以中央為旗號的委員會，辦公室設在政府部門，如所謂中央全面依法治國委員會，作為黨中央決策議事協調機構，辦公室設在司法部，中央審計委員會辦公室設在審計署。這等於黨向政府加進一隻手。

儘管如此，對於習近平追求獨攬朝綱、定於一尊，最大的阻礙仍是李克強。一些原本由李克強擔任的中央決策議事協調機構職務，習不敢動，比如中央機構編製委員會（中央編委）主任。

中央編委負責全國體制改革以及機構編製管理。歷史上由國務院總理擔任，如李鵬、朱鎔基、溫家寶、李克強。在李克強2023年3月退休後，習近平馬上親自擔任主任，新總理李強只擔任副主任。

當年習近平和李克強的搭配，本來就是中共各派元老妥協的結果，不是習的意願，這也使李克強當總理時，還能相對有點權限，與今天的李強的「習跟班」角色不同。

李克強對習近平也有忍無可忍的時候。最明顯的表現，就是他在2020年的兩會記者會公開說出中國6億人月收入不過千元的實情。而當時習近平正要求各地為「全面脫貧成功」宣傳做鋪墊。

2023年2月底，即將退休的李克強在發展改革委的最後講話中，喊出「人在幹，天在看，看來是蒼天有眼啊」。這句話似乎在抒發被習壓制的不少冤屈氣。2023年3月人大會議上李克強作最後一份政府工作報告。會議散場時，習李十年合作換來無情的一兩秒握手和目不對視。

在李克強退休前，海外網路一度盛傳「習下李上」（李克強取代習近平）。李克強在官場和民間都被視為改革派代表，他即便退休，還是習的眼中釘，他的存在就是對習的一種諷刺。甚至連李克強死去，也嚴防民間自發去紀念，習的妒忌可見一斑。在親習的一夥人看來，李克強必須死。

然而，李克強死因可疑，是社會共識，只是目前受官方壓制。過去胡耀邦之死引發學運，李克強之死未來也可能成為某場反習運動的導火索。

劉亞洲

劉亞洲上將也是習近平的「眼中釘」之一。他在2021年底傳出被調查。2023年3月，香港《明報》指劉亞洲涉嫌以基金會、協會等名義聚斂巨額財富，犯下嚴重貪腐案。2024年3月，有消息指劉亞洲已被判無期徒刑。與其他將領公開宣布不同，「劉亞洲案」至今沒有任何官方消息。

劉亞洲也是紅二代，父親劉建德曾是蘭州軍區後勤部副政委。但劉亞洲早年得勢，主要因為是前中共國家主席李先念的女婿。到2017年年初，未滿65歲的劉亞洲在國防大學政委任上提前退休，之後未按慣例在全國人大或政協安排職位，被認為是因為得罪了習近平。

在歷任國防大學領導中，劉亞洲浸淫時間最長，擔任政委達七年之久。國防大學作為向軍中輸送中高級人才的基地，現在許多軍中高層都是該校校友，不少還是劉亞洲的門生舊部，包括現任國防大學政委夏志和。

劉亞洲是軍旅作家，著有9卷的《劉亞洲文集》，經常以戰略家的姿態出現。他個性高調張揚，其內部場合演講視頻文稿在軍內外一度廣為流傳。

自由亞洲電台報導曾援引美國的中國問題專家白邦瑞博士透露，據他得到的信息，劉亞洲被指控有「經濟犯罪和政治問題」。

中共官場誰不貪腐呢？所以劉亞洲的經濟問題不值得深挖，而其所犯的政治問題，應該也涉及「妄議中央」。傳聞最多的是劉亞洲在武力攻台的戰略討論上觸怒了習近平。

劉亞洲的《金門戰役檢討》大概在2001年成稿，披露瞭解放軍在1949年10月攻打金門失敗的經過，反思和總結了戰役失敗的原因和教訓，倡導不打無準備之仗。該文經刪改後，在軍內大量流傳，引起巨大震動，許多將領深受影響。

劉亞洲在他的《金門戰役檢討》中說：「我可以斷言：一旦台海戰爭爆發，美國必然參戰。」

他預測美國軍方的「第三套方案」：「（美國）讓中國完成二十萬人以上的登陸，再突然介入奪回制空、制海權並封鎖台灣海峽。聯手台軍圍殲失去彈藥與補給的中國軍隊。這個方案可以給中國極大的政治打擊，相當程度地震撼和摧毀留在大陸的中國軍隊的戰鬥意志。」

《金門戰役檢討》中有被認為警告中共高層的話語：「今天，台軍已非當年蔣軍，台灣亦非金門。更何況天險橫亙。台海作戰將比金門作戰艱難萬倍。不是台灣固守台灣，而是整個西方固守台灣。」

劉亞洲還放話：「歷史告訴我們，大方向錯了，縱有萬千忠勇之士，也只能空拋頭顱，淒問長天。」

劉亞洲的書稿和文章對中共軍隊中青代影響頗深。一位接近北京官場的觀察人士表示，《金門戰役檢討》就被習形容為毒草，劉亞洲有惑亂軍心之罪。流亡澳洲的學者袁紅冰更指劉亞洲近年曾貶習，認為「習近平不具備統帥之才」。

習近平擬以「統一台灣」作為其執政之功的體現，劉亞洲自然成為習的「眼中釘」。最近三年的軍中清洗，應該也有肅清劉亞洲「遺毒」的因素。

張又俠

今年初落馬的中央軍委副主席張又俠，成為習家軍中的異數。他成為習的「眼中釘」，是外界意料不到的。

張又俠父親張宗遜和習近平之父習仲勛當年是親密戰友，所以兩家往來密切，張又俠和習近平也算是「發小」。過去外界普遍將張又俠歸入習近平的「陝西幫」，他在二十大後超期服役，被認為是為習看管黨衛軍。

但到張又俠和軍委委員劉振立同時落馬，軍方痛批兩人「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」，「影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基」。這裡所說的「黨」實際上就是習，意味著張又俠走到了習的對立面。

筆者此前已有文章揭示張又俠因何成為習的「眼中釘」。概括說就是：在中共二十大後，張又俠與多名有干政意願的中共元老往來甚密，在某種程度上在軍中對習有架空之嫌。張又俠並和習在軍中親信何衛東、苗華發生衝突，扳倒兩人。習近平擔心到中共二十一大，他可能被張又俠支持的人取代。最終張又俠遭習近平「一擊必殺」。（張又俠事件的「權鬥斬殺線」）

至此，習近平幾年間拔掉了四個「眼中釘」：暗殺李克強，是為了斷了人們對「改革」的念想；秘密關押劉亞洲，是要控制對武統台灣不利的軍中輿論；打倒張又俠，是為奪軍權，保二十一大連任；而軟禁王岐山是為搶奪錢袋子的同時，修補習的官場臉面。

當然，習顧忌的還有三個太子黨胡德平（胡耀邦之子）、鄧樸方（鄧小平之子）、劉源（劉少奇之子）。雲南高校退休幹部子肅曾在2017年發公開信呼籲習近平下台，推舉胡德平取代習；鄧樸方，特別是劉源，也屢屢被捲入反習傳聞當中。

但胡德平、鄧樸方、劉源本人一直很低調，即便有人呼籲他們出來，也堅決不出頭，務求自保。而習對這些真正的頂級紅二代其實也不敢輕動。

習在民間也有諸多「眼中釘」，其中之一是知名維權律師高智晟。高智晟是傳言可能當上新中國（中華聯邦共和國）首任總統的人，他由此成為習的眼中釘，已被秘密囚禁近9年，生死不明。

早幾年就有精通相術，依靠視頻和照片研究習近平的民間學者說，習是個睚眥必報的人，自私偏執且極其好鬥，他會給中國乃至全世界帶來災難。

這一斷言不無道理。過去中國出了個毛澤東，給人民帶來災難。而習近平早就被稱為「毛二世」，只不過具體表現形式不同而已。但如果不是有共產主義這個魔鬼意識形態，毛、習也折騰不起來！

※作者為獨立評論人