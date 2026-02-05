從翻譯到主廚 新住民員林開啟貓咪泰味好食光

▲移民署彰化縣服務站行動服務列車前往彰化縣員林市，訪視泰國新住民所經營的「泰之飲」泰式料理。（圖／移民署彰化縣服務站提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為深入關懷新住民創業心路歷程，移民署彰化縣服務站行動服務列車前往彰化縣員林市，訪視泰國新住民佩英經營的「泰之飲」泰式料理，已走過12年的創業路，她不僅堅持天然不加味精烹調，更結合貓咪友善空間，將一道道熟悉的家鄉味，呈現在臺灣的餐桌上。

▲泰之飲的泰式奶茶，添加煉乳風味濃醇滑順。（圖／移民署彰化縣服務站提供）

新住民佩英20年前與在泰國工作的丈夫相識相戀，婚後選擇定居臺灣，中文系畢業的她，曾擔任翻譯，創業之初以飲品做起，因難忘家鄉料理，加上希望讓顧客即使一個人，也能用平實價格輕鬆享用泰國菜，進而加入創意並豐富菜單內容。開店12年來，佩英始終堅持健康烹調不添加味精理念，以天然食材調配出一道道令人垂涎的佳餚，為精進廚藝還曾回家鄉學習道地的料理精髓。從招牌的泰式酸辣湯麵、湯頭濃郁的泰式船麵，到應景的年菜料理，再搭配桌上的「泰味四寶」魚露、生辣椒醋、辣椒粉、糖，讓顧客能依喜好調整風味，每一口都蘊含著對家鄉的思念與對品質的堅持。

廣告 廣告

▲老闆也大方分享泰式奶茶好喝的秘訣是拉茶的步驟。（圖／移民署彰化縣服務站提供）

店內空間充滿巧思，濃厚的泰式風情搭配自在穿梭的貓店長，營造出溫馨放鬆的用餐氛圍，吸引不少在地居民與愛貓人士前來造訪。佩英笑著分享：「雖然備料及工作時間長、體力負荷大，但看到顧客把餐點吃得一乾二淨，就是我最大的動力。」她也以自身經驗勉勵想創業的新住民：「人生只有一次，想做就努力去實踐吧！」

移民署彰化縣服務站站主任陳駿璿表示，新住民不僅為家庭努力，也為地方產業帶來創新與多元文化，透過行動服務列車的訪視，深切感受到新住民在臺創業的韌性及能量。此外，為協助新住民及其子女提升競爭力，「114學年度新住民及子女培力與獎助(勵)學金計畫」即將開跑，報名期間自115年2月23日起至3月23日止，歡迎符合資格的新住民及子女踴躍報名參加。