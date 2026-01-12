從老屋到新家 新北都更三箭15＋5週年成果展

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府都市更新處成立滿 15 週年，新北市住宅及都市更新中心也邁入 5 週年；新北市長侯友宜今（12）日出席「新北都更15＋5週年慶展」開幕儀式，強調市府以「都更三箭」政策為核心，結合公私協力，持續推動城市更新轉型，為市民打造安全、永續的宜居新北。

圖／新北市長侯友宜今（12）日出席「新北都更15＋5週年慶展」開幕儀式。（記者陳志仁攝，2026.01.12）

侯友宜表示，新北自臺北縣升格以來，都市更新歷經多次制度與組織的調整，從最初的都更課擴編為都市更新處，見證了推動初期的困難與阻力；隨著「都更三箭」政策逐步到位，不僅審議效率明顯提升，也帶動市民觀念轉變，將抗拒轉化為推動城市翻轉的動能。

侯友宜指出，配合捷運軌道建設與 TOD 發展，以及主要幹道與老舊社區更新，危老重建已刻不容緩；然而過去市民面對建商時，常因資訊不足而產生疑慮，因此市府於 110 年率全國之先成立「新北住都中心」，由公部門主動協助整合、溝通與推動，成功建立市民對都更的信任基礎。

此外，新北以「韌性、創新、共融」三大主軸推動都更，目前累計申請案件達 2,170 件，核准 1,517 件，核准量為過去總和的 9.1 倍，更新後可提供約 7 萬戶住宅，規模相當於蘆洲區的總戶數；包含大陳都更七案全數順利招商啟動，以及 0403 地震後土城清水社區重建，成為「580 專案」首例，均展現行政效率。

侯友宜也感謝市民與公學會的支持，指出都更不僅提升居住安全，更創造逾 3 萬 5 千坪公益設施空間，帶動托老、托育等在地服務，擴大整體效益；城鄉發展局補充，本次展覽以「積木」為主題，象徵市府、住都中心與市民共同築家，即日起至 1 月 18 日於市府一樓大廳展出，歡迎民眾參觀體驗。

