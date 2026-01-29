從老屋翻新到永續創新！45年老宅在引景入室下迎接與環境共存的美好生活

整理｜Eason 圖片來源｜宇肯設計



基隆擁有豐富的淺山與海濱自然生態，而在海風與鐵道交會之處，矗立一棟45年的老屋，在宇肯設計總監蘇子期的巧手下迎來老屋翻新的舒適新生活。火車每日規律進出海科館車站，如同候鳥遷徙、有去有回；而這個家，也在時間的往返中，重新找回與大自然、與生活本質的連結。宇肯設計總監蘇子期將此案以「洄游」為名，不僅是對場域環境的回應，更是一場從破壞到反思，再走向與環境共存的空間實踐。

廣告 廣告

從老屋出發，重新定義生活

65坪、獨棟公寓、一樓加地下層的空間，基地緊鄰國立海洋科技博物館綠色隧道，坐擁山林與鐵道景觀。屋主期望這裡成為夫妻與父母共享的退休宅，在安全、舒適、低能耗的空間條件下，讓住宅能長久陪伴人們享受美好時光。設計總監蘇子期選擇尊重老屋原有結構，透過空間重整而非拆除重來，展現對土地與資源的珍惜，也為永續創新奠定基礎。

引景入室，讓自然成為家的日常

「引景入室」是此案最核心的設計語言。設計總監蘇子期重新梳理建築立面與門窗尺度，從前院開始，以鋼鋁構件結合安全膠合玻璃屋頂，打造半戶外的過渡空間，並滿足停車的機能需求。抬頭可見藍天白雲，低頭感受風的流動，自然採光與通風成為空間最重要的主角，大幅降低對空調與人工照明的依賴，實踐節能減碳的生活方式。後院則以日式庭院概念串聯後山生態，搭配大面積落地窗，讓客廳、餐廳自然延伸至戶外。隨著四季更迭、光影移動，讓每一景一幕都成為室內風景的一部分，讓居住者在日常中與大自然保持親密對話。

妥善規劃動線，兼顧居家風水

玄關大門透過九十度轉向配置，結合內外玄關的漸進式動線，不僅化解「大門對下坡梯」等風水疑慮，也同時滿足隱私、防噪與安全需求。設計總監蘇子期以現代設計手法重新詮釋傳統風水，回歸其核心精神——順應自然、調和環境，讓人住得安心，也住得長久。

精挑細選材質，為環境盡一份心力

面對潮濕、白蟻與漏水等老屋通病，此案大量選用環保綠建材，從根本改善居住品質。例如仿木格柵板，其運用於客餐廳與臥室主牆，兼具抗潮、防焰、防白蟻與美感；環保優易石作為外牆與電視牆材料，呼應山林地景，也降低對天然石材的消耗；塑鋁防水百葉門窗則在客廳、臥室與衛浴中發揮關鍵作用，提升通風效率，同時阻隔噪音與濕氣。這些材質的運用，不只是設計選擇，更是對友善環境的實踐。

導入智慧控制系統，讓永續成為日常

在被動式設計的基礎上，空間進一步導入智慧系統，整合溫溼度控制、高效能空調與節能燈具，精細管理能源使用。燈光採多元分區配置，依生活情境彈性調整，既節能也易於維護，讓永續不再是口號，而是輕鬆可行的生活習慣。

洄游是回到與自然的平衡

候鳥與金屬銀魚的裝置藝術，靜靜存在於空間之中，提醒人們始終是生態的一部分。這棟老屋不再陰暗封閉，而是成為自由流動、與環境共存的美好居所。從採光、通風到材質運用，並由空間動線到智慧管理，此案特別以洄游的概念回應時間，也回應土地，更滿足屋主對這個家的期待。

老屋不只是終點，而是讓生活重新出發的起點。然而，洄游的循環，不只是火車與候鳥，也是人們回到自然、回到生活本質的那條路。設計總監蘇子期以設計為名，在引景入室下重新詮釋人、建築與大自然之間的關係，探索一種回歸本質、與環境共存的美好生活方式。

更多精采內容：www.idshow.com.tw/idtalk