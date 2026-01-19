從老街消費到AI防詐 北市金融教育走入生活

臺北市國民教育地方輔導團辦理金融基礎教育融入教學設計成果分享會

透過課程設計，讓理財教育走入生活，提升學生的金融素養

學生在戶外教學中，實際練習做金錢決策

北市教育局鍾德馨主秘表示，理財教育是培養學生由生活中自我負責、生活經營的能力

成果分享會展現教師對於理財教育的熱誠與創意

臺北市國民教育地方輔導團辦理高中以下學校金融基礎教育融入教學設計成果分享會，包括國立臺灣師範大學宏觀金融教育研究發展中心籌備處及北市各學層教師社群齊聚東湖國中，展現金融教育轉化為素養導向與真實情境的具體應用。

面對日益猖獗的詐騙手法，南港高中邱健銘老師分享創新課程「AI詐騙實驗室」。課程模擬情境實驗室，教學模組運用AI雙重分身機制，AI首先扮演刁鑽的詐騙對手，在網購、假投資等六大情境中引誘學生，讓學生親身經歷被騙的震撼。演練結束後，AI隨即轉化為理性的防詐教練，帶領學生復盤對話中的盲點。將數位科技與金融風險管理融合的實戰教學，練就了師生最強的「金融免疫力」。

廣告 廣告

臺北市百齡國小蔡瑩圜老師分享生活金融素養教學課程，教師團隊將課程融入九份老街戶外學習情境，讓學生實際練習做金錢決策。課程設計要求學生以小組經費與個人零用金執行採買任務，過程中，學生必須進行商品比較、必要性分析與合作討論；返校後，學生更需進一步完成支出整理與分析商品CP值。蔡瑩圜老師指出，透過從行前、戶外到回校反思流程，提升學生在預算管理與負責任消費的素養，讓理財教育走入生活。

臺北市金華國中黃振佑主任表示，學校從107學年度起成立金融教育教師專業社群，致力於金融課程開發，運作透過讀書會與專業分享模式，社群教師在探索金融知識過程中，意外獲得對人生及生命成長更成熟的體會，進而強化團隊凝聚力。

任職教師15年的前宜蘭縣羅東國中鄭伊玲老師表示，理財教育是老師自己先能理解消化，並用真實故事陪學生討論，這套聽得懂也做得到的理財規劃，不僅能讓老師獲得心理踏實感，更成為課堂上推動金融教育的重要養分。臺北市立農國小陳季鈴老師提到，金融教育不只是理財，更是賦予學生經營有溫度生命的能力。透過講師分享與團隊激盪，不僅精進了教學技巧，更觸發對未來教學課程規劃的無限創意。

出席活動的臺北市教育局鍾德馨主任秘書表示，理財教育是培養學生由生活中自我負責、生活經營、自主學習的微型社會能力。教育局已建置臺北市理財教育專區網站，透過網路平臺分享豐富的教學資源與動畫影片，讓理財素養觸手可及。