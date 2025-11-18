從聖誕熱到跨年 黃偉哲攜F.F.O公布「2026台南好YOUNG」6週活動

台南市「2026台南好YOUNG耶誕跨年系列活動」將於11月29日登場，今年規劃為期六週、共六大場次，包括三場大型演唱會與三場親子活動。市府今(18)日舉辦發布會，市長黃偉哲與新世代冠軍男團F.F.O共同宣布活動場次，並由F.F.O以演唱與舞蹈揭開序幕，提前炒熱今年的節慶氣氛。黃偉哲也特別提醒，跨年夜落在星期三，歡迎市民下班後直接前往永華市府西側廣場參與迎新。

黃偉哲表示，「台南好YOUNG」已成為全台知名的城市活動品牌，從他上任初期僅兩場活動，到今日擴增至橫跨溪南、溪北多區的系列規模，不僅活動量倍增，更涵蓋多元演唱會與親子節目。他說明，今年三大「太空站」親子活動分別於南科考古館、佳里體育公園及南紡時代公園舉行，由蘋果劇團、如果兒童劇團、豆子劇團等深受家庭喜愛的團隊輪番登場，也搭配闖關遊戲、手作體驗等內容，讓親子都能輕鬆投入。

圖說：今年三大「太空站」親子活動由蘋果劇團、如果兒童劇團、豆子劇團等深受家庭喜愛的團隊輪番登場(圖/南市府提供)

至於演唱會部分，「搖滾耶誕演唱會」、「南瀛草地音樂會」及壓軸的「跨年晚會」將於12月20日、27日與12月31日接力登場。黃偉哲強調，台南在經費使用上並非全台最高，但活動的豐富度與創意性絕對不輸其他縣市，卡司也保證精彩，「如果台南說第二，誰敢說第一？」他笑說，歡迎大家提前規劃，一起在台南迎接新年。

記者會中，F.F.O以限定版演出揭開序幕，帶來一段熱力十足的表演，瞬間點燃現場氣氛，為今年的耶誕與跨年活動提前暖身。舞台上充滿青春能量，也為後續一連串的「台南好YOUNG」活動預告最精彩的開場。

圖說：台南市長黃偉哲與新世代冠軍男團F.F.O共同宣布「2026台南好YOUNG耶誕跨年系列活動」，並致贈台南伴手禮蜂蜜，邀請全國民眾來台南追星迎新。（圖/記者林薇安攝）

市府也同步推廣「2025台南購物節」，只要消費滿50元即可登錄抽獎。活動追溯自今年7月1日發票，將一路持續至2026年3月1日，從市場、夜市到商圈、年貨大街都能參加，最大獎為價值百萬元的TOYOTA全電動車，並有月月抽現金8萬元與壓軸88萬元等多項好禮。市府邀請民眾來台南追星、旅遊、購物，把美食、文化與好運一次帶回家。

