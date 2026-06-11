從聽奧銅牌到總統教育獎 竹崎高中蕭安宇展現追夢韌性

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】2026年總統教育獎得獎名單5月揭曉，縣立竹崎高級中學體育班羽球專長學生蕭安宇榮獲殊榮，成為嘉義縣唯一獲獎學生。嘉義縣長翁章梁今11日邀請蕭安宇至縣長室茶敘交流，透過面對面對談，了解蕭同學的獲獎心路歷程與未來展望。

竹崎高中校長蘇淵源說明，蕭安宇為中度聽力障礙學生，在家人長期陪伴與支持下，始終以正向態度迎向挑戰。她原本就讀他校普通班，為了追求羽球訓練，高二時轉學至竹崎高中體育班，全心投入學習與訓練的生活，並積極備戰聽障奧運選拔。

廣告 廣告

蕭安宇在2024年聽障青年運動會勇奪女子單打及混合雙打雙金，取得2025東京聽障奧運資格，在賽事中與隊友攜手奪下團體銅牌，展現突破自我的強大能量，高三時透過特殊選才入學管道，錄取清華大學不分系學士班。

蕭安宇說，很高興獲得總統教育獎的肯定，感謝縣長、校長、家人、老師跟所有同學，讓自己有機會獲得這項獎項。未來會在清華大學就讀，繼續努力打球，朝運動方向發展，希望未來有機會參加聽奧，往奪牌夢想前進。

翁章梁說，人活在世上一定要肯定自己，不管身在什麼樣的處境，就算自己跟別人有些不同，但它不會變成障礙，還能幫助自己走出不同路線。此外，很多成功的名人分享心得時，都會提到影響自己最深的人是父母，可見父母非常重要，透過陪伴幫助孩子找到成長方向。

翁縣長在會面尾聲準備iPad、平板保護殼及Apple Pencil送給蕭安宇，期待她未來能在大學期間妥善運用，用來讀書或是做比賽的戰術規劃都很方便，讓學習與訓練更順利。

教育處說明，嘉義縣這次共有4位學生進入總統教育獎複審，未來會持續鼓勵各校陪伴學生探索潛力，讓更多感人故事被看見，傳遞教育的正向力量。

圖：2026年總統教育獎得獎名單5月揭曉，縣立竹崎高級中學體育班羽球專長學生蕭安宇榮獲殊榮，成為嘉義縣唯一獲獎學生。嘉義縣長翁章梁今11日邀請蕭安宇至縣長室茶敘交流，透過面對面對談，了解蕭同學的獲獎心路歷程與未來展望。（記者吳瑞興翻攝）