從聽診器到畫筆 宋茂林醫師「釉上彩瓷繪」傳遞生命熱情

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】天主教聖馬爾定醫院心臟內科宋茂林醫師，行醫多年，私底下懷抱對藝術的熱情。宋醫師鑽研釉上彩瓷繪創作逾十年，作品無數，在院長陳美惠的鼓勵與支持下，現正在院內餐廳「聖馬食坊」舉辦「釉上彩瓷繪創作展」，展出三十餘幅細膩動人的作品至12月底，邀請民眾前往歡賞並受藝術帶來的溫度與療癒。

73歲的宋茂林醫師，不僅是專業的心臟內科醫師，更是一位多才多藝的生活藝術家。他曾是業餘管弦樂團的小提琴手，也熱愛鳥類攝影，曾舉辦「飛羽生態攝影展」並出版攝影集。十多年前，他初次接觸釉上彩瓷繪，便被深深吸引，從興趣出發、持續學習，逐漸成為創作風格獨具的藝術家。

▲宋茂林醫師的釉上彩瓷繪作品，除了花卉、水果等靜物題材，人物創作也是宋醫師的重要靈感來源。（照片：記者劉芳妃攝）

談起與釉上彩瓷繪的相遇，宋醫師說，起初只是想把自己拍攝的鳥類照片應用到不同媒材上。他嘗試過熱轉印、蝶古巴特等方式，但始終覺得少了份靈動的生命力。直到某次偶然看到釉上彩瓷繪作品，驚嘆於彩瓷繪展現的細緻與優雅，在得知嘉義大學徐瑞芬老師開班授課後，便主動拜師學藝，還把家裡改造成小型工作坊，備妥原料、瓷器與燒窯等設備，開啟專注又充實的創作旅程。

宋醫師認為，釉上彩瓷繪最迷人的地方在於多層燒製的堆疊之美，每一次入窯都像一次未知的冒險，經過高溫淬煉後，色彩會幻化出獨特的光澤與層次感。

對於非美術科班出身的他而言，構圖是最大的挑戰，也最能磨練心性。此次展出的荷花作品，他為了呈現葉片與花瓣交錯的光影，連續一個半月、每天超過兩個小時，才終於完成理想中的畫面。

除了花卉、水果等靜物題材，人物創作也是宋茂林醫師的重要靈感來源。他更將藝術融入生活，展場中的簽名木桌，正是他特別訂製並嵌入瓷繪，也是台灣首度嘗試將家具藝術與瓷繪藝術結合的作品。宋茂林醫師笑著說，創作的過程感到十分療癒，也讓他覺得人生更精彩。

從聽診器到畫筆，從救治生命到藝術創作，宋茂林醫師以另一種方式延續「治癒」的力量。醫療治癒的是身體，而藝術撫慰的是心靈，他將對生命的熱愛化為永恆的畫面，讓觀者在欣賞作品的同時，也能感受到那份溫暖與美好。