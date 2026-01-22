從育兒經驗出發！營養師高敏敏攜手創新生技推出D3補充的新選擇

（記者張芸瑄／綜合報導）現代人對營養的關注早已不再只是「吃得飽」，而是更進一步思考「是否攝取到足夠且適合的營養」。對育兒家庭來說，孩子的營養更是每天都在面對的實際課題。尤其在生活步調緊湊、外食頻率升高的情況下，從飲食中自然攝取所有必要營養素變得不容易，某些特定成分也較容易被忽略。育有兩個女兒的營養師高敏敏分享，現在孩子的生活型態和以往很不一樣，長時間待在室內、接觸陽光的機會變少，讓她開始留意D3的補充問題。她表示，過去在照顧孩子的過程中，也曾經遇過不知道該怎麼補充、又不想太麻煩的狀況。這次與創新生技的合作，便是希望從實際需求出發，做出一款使用上更直覺、也比較容易融入生活的D3滴劑。

圖／翻攝 高敏敏營養師 粉專

高敏敏營養師指出，過去孩子在戶外奔跑、活動，自然就能透過日曬生成一定量的維生素D3，但隨著生活型態改變，待在室內的時間越來越長，現在的孩童也可能會透過額外補充，作為日常營養管理的一環。因此，D3也逐漸成為許多家長關注的日常營養項目之一。長期專注於保健與美容領域的創新生技，這次推出液態維生素D3滴劑，從配方選擇到使用方式，皆以育兒家庭的實際需求為核心考量。產品設計上以成分單純、使用更安心為原則，並著重在使用便利性與生活融入感，期望讓補充營養不再是額外負擔，而是能夠自然實行的日常習慣。

圖／翻攝 高敏敏營養師 粉專

對忙碌的家庭來說，營養補充往往不是不知道該做，而是在瑣碎的日常裡很難長期維持。早上趕著出門、孩子挑嘴、不想吞膠囊、晚上回家累到忘記，每一個看似微不足道的情況，累積起來就讓再簡單的補充都難以落實。創新生技執行長廖柏宇表示，與其要求使用者額外記得補充，不如在產品設計上減少操作難度，讓補充這件事自然而然地發生在日常之中。這款液態維生素D3採用滴劑形式，可直接加入果汁、牛奶等飲品，無需吞服膠囊，對於孩子或長輩而言，也更容易接受。

高敏敏營養師強調，除了補充營養，讓孩子有機會接觸陽光、進行戶外活動，依然是維持日常作息的重要一環。她舉例，自己平時工作雖然忙碌，但假日一定會撥出時間，帶著孩子和長輩一起到戶外走走，不論是去公園、曬太陽，還是簡單地散步、吹吹風，讓身體有機會動起來，也讓家人們透過相聚，讓彼此的感情更加緊密。高敏敏營養師笑說：「要維持健康真的不用搞得太複雜，有時候就是把簡單的事情做到每天都能做、每個人都能做。不一定要完美，但一定要持續！」

