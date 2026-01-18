從胡耀邦、趙紫陽到鄧小平：中國大陸改革為何能啟動，卻走到邊界／魯云湘

魯云湘（政策與戰略研究員）

每逢歷史轉折的紀念時間點，關於中國大陸改革初期領導人物的討論，總會重新浮現。其中，胡耀邦近年尤被高度懷念，常被視為良知與改革的象徵。但如果只從個人品格或道德高度來評價這段歷史，反而容易忽略改革實際是怎麼運作的，也看不清它為何從一開始就存在明顯的限制。

事實上，中國大陸在 1978 年後的改革開放，並非單一領導人意志的展現，而是一段由多位領導人分工推動、同時受到內外條件影響的集體轉向。若將胡耀邦、趙紫陽與鄧小平放在同一結構中橫向觀察，改革如何得以啟動、又為何最終被框定，便較為清晰。

胡耀邦所承擔的，是改革中最具風險的一環——歷史與道德的糾錯。大規模平反冤假錯案、摘除政治身分標籤，不僅是政策調整，更是挑戰了既有政治正當性的傳統敘事。這為改革修補最基本的社會信任，卻也同時動搖既有權力結構的歷史基礎。問題在於，這種糾錯始終高度仰賴當時的政治空間與個人承擔，並沒有真正變成制度，因此從一開始就帶著不穩定的風險。

趙紫陽面對的，則是另一個更為技術性、卻同樣關鍵的問題：改革如何落地運作。從大陸安徽小崗村的家庭聯產承包責任制，解決農村溫飽；到深圳等經濟特區的設立，把原本抽象的「對外開放」，變成可以實際操作、看得到效果的實驗；再到價格改革與地方試點，逐步推廣全國，這條「先試、再推、逐步擴散」的路徑，正是其在四川、廣東兩省主政經驗的全國化。

改革能夠啟動，也與外部環境密切相關。1979 年中美建交、對外開放窗口的出現，以及對既有計畫經濟模式可持續性的反思，使改革具備戰略與國際層面的正當性。然而，制度改革的深化，也迅速帶來通膨壓力、分配失衡與社會焦慮，改革開始同時製造新的不穩定來源。

正是在此背景下，鄧小平的角色逐漸浮現。與其說他單純是改革的推動者或阻礙者，不如說，他更像是在關鍵時刻，負責判斷改革風險能走到哪一步的最後把關者。在其判斷中，改革可以推進，但必須可控；可以試錯，但不能失序。當改革的社會成本與政治不確定性同步升高，踩下煞車便成為理性選擇。

改革的限度，並非只來自最高層的抉擇，也來自體制內部的理念分歧。以陳雲為代表的保守派，主張所謂的「鳥籠經濟」，也就是由國家計畫主導、市場只能在一定範圍內活動，對過快市場化可能引發的失序保持高度警惕。這使改革自始即處於「進兩步、退一步」的拉鋸狀態，而非單向的線性演進。

1987 年胡耀邦下野、1989 年趙紫陽失勢，正是改革走到風險臨界點時，體制選擇踩煞車的具體結果。它們不僅是政治事件，更象徵著改革在高風險狀態下被重新框定。改革並未被全面否定，但其邊界被清楚劃出。

從長期視角看，改革所帶來的腐敗問題、貧富差距擴大，以及大量農民工湧入城市，形塑了持續至今的社會焦慮，也深刻影響了後來體制對穩定的高度重視。某種程度上，近年強調國家角色的政策取向，以及「共同富裕」、「國進民退」等討論，皆可視為改革年代風險記憶的延續。

若從比較視角觀之，中國大陸改革的路徑，與台灣地區在相近時期所經歷的轉型，存在本質差異。中國大陸的改革開放，更多是一種體制內部為維持運作與正當性的自我修補；而台灣自 1980 年代後期起的轉型，則是由下而上的社會力量持續衝擊，迫使體制進行讓步與轉型。如經國先生施行的改革，正是在經濟放鬆與政治解嚴之間逐步釋放空間，使制度轉型得以向社會層面延伸。

由此回看，胡耀邦之所以被中國大陸的社會懷念，正因其道德糾錯未被制度承接；趙紫陽令人惋惜，在於制度化改革尚未完成政治保險；而鄧小平之所以成為定錨者，則因其代表體制最終選擇穩定優先。

改革並不是被中止，而是在風險考量下，被清楚地限定了邊界。理解這一點，或許比情緒性的懷念或否定，更接近那個年代的真實，也更有助於我們理解不同社會在轉型壓力下所做出的制度選擇。（照片翻攝示意圖）

【本文所涉政策意涵之分析，為作者基於亞太安全與戰略研究獨立工作室之研究觀點。】