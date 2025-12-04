從腦科學到自我照顧 慈大、慈中攜手舉辦SEL工作坊

面對青少年焦慮、憂鬱比例逐年升高，情緒學習教育更顯迫切。慈濟大學與慈濟大學附屬中學於12月4、5日共同舉辦「2025宜花東高屏大專院校／高優暨前導學校北一區」社會情緒學習（Social and Emotional Learning, SEL）工作坊，吸引宜花東與高屏地區大學、高中職、國中校長、學務與輔導人員近百位參加，從腦神經科學、生命教育與實作策略，學習如何協助學生建立情緒調節、人際互動與負責任的決策能力，並提升自身的壓力調適與自我照顧。

教育部自2025年啟動「社會情緒學習中長程第一期計劃」，協助全國校園系統性推動情緒教育學習，教育部學生事務及特殊教育司副司長許嘉倩致詞表示，社會情緒學習在學校要成功，教育工作者是關鍵，「學校在教學與活動中融入社會情緒學習，教導學生認識情緒、接納情緒，再學會將情緒轉化成正向力量。」也期望大家透過兩天的工作坊，同時也能學習自我調適，成為一個快樂的教育工作者。

教育部學生事務及特殊教育司副司長許嘉倩致詞

慈濟大學校長、腦神經科學專家劉怡均教授，以「腦神經科學與社會情緒概念之推動」為題進行專題演講。她從大腦前額葉皮質、杏仁核、海馬迴的功能談起，分析大腦如何影響學生的情緒反應與學習行為。長期壓力會抑制前額葉皮質（專注與執行功能），所以我們要營造讓學生感到安全的環境，減少杏仁核（恐懼與焦慮）過度活化。

劉怡均校長也觀察到，台灣是一個「情緒容易被引發」的社會，無論正向或負向，都能在社群快速擴散、引發情緒共鳴，因此她表示:「社會情緒學習是一輩子的事，需要家庭、學校與社會共同推動。」劉校長分享自身與身邊經驗，提到以前是「一個村莊養大一個孩子」，孩子的人際關係來自學習，但現代孩子面對面互動減少，但我們仍然能營造安全、溫暖的支持系統。例如慈濟基金會與花蓮光復馬太鞍部落合作的「馬塔斯閱讀書坊」，從部落志工，慈濟志工到大學生一起打造陪伴空間。她也提出可以在課堂和學校練習的情緒練習，包括：讓學生學會自我覺察、確認與調整情緒、以及正念呼吸和感恩練習。

由高中優質化團隊北一區區長洪詠善研究員主持，慈大劉怡均校長分享"腦神經科學與社會情緒 概念之推動 "

工作坊也邀請諮商心理師李家雯，以「自我慈悲與照顧實作」及「走進數位原生時代──破解學生的人際困境」兩大主題分享。李老師以有趣的實作，帶領互動練習，教導大家學習不批判，而是從覺察與理解情緒開始。

壓力過大時怎麼辦？李家雯老師用搖晃瀕臨爆氣的「可樂」，讓大家了解，當情緒過載時，需要時間等待，慢慢讓氣洩出來，就如同處理自己和他人的情緒一樣，要先安全，冷卻，再談規則與道理。最後李老師提醒大家，情緒要被接住，才能溝通，她提醒在場的第一線工作者，「在幫助學生的同時，也不要忘了對自己好一點。」有幸福的老師才有幸福的學生。

諮商心理師李家雯，以「自我慈悲與照顧實作」及「走進數位原生時代──破解學生的人際困境」兩大主題分享

12月5日工作坊由中華點亮生命教育協會理事長劉桂光分享，以「生命教育與社會情緒學習的推動」、「營造友善校園正向溝通」主題，進一步深化宜花東高屏教育人員在SEL與生命教育的專業能力。

撰文、攝影／李家萓