從臨床到醫管 洪芳明不忘初心

從臨床第一線到行政管理核心，亞東醫院副院長洪芳明深耕重症醫療，作為該院首位加護病房專任醫師，成功開創多專科合作照護典範，更致力推動價值醫療，以專業引領醫療環境優化。一路走來，他十分感念恩師朱樹勳教授的提拔，誓言堅守崗位，繼續為台灣的醫療奉獻心力。

25年前，洪芳明還是內科總醫師，當時的亞東醫院院長朱樹勳找上他，「要不要做加護病房的醫師」？他沒有猶豫就答應了，從此踏上專職重症醫師的道路。回想頭幾年，無論假日查房或是半夜緊急狀況，他幾乎是365天、24小時待命，不敢離開醫院太遠。

洪芳明說，當時加護病房多由外科醫師主導，沒有「專責」概念，但朱教授看到重症醫學的未來，應朝向「多專科合作」，外科醫師專精於手術，而內科醫師負責病人術後的營養、感染控制、呼吸照護等。朱樹勳的遠見奠定了亞東醫院在重症醫學領域蓬勃發展的根基，這套模式後來也成為各大醫院的標竿。

不僅是亞東醫院加護病房專任醫師「第一人」，洪芳明更被交付各式各樣的重任，從醫療品質、醫學倫理、醫療法律，到器官捐贈、醫療糾紛鑑定、智慧醫療等。他苦笑地說，當時真的很累、很辛苦，覺得「怎麼都是我」？但為了不愧對朱教授的看重，他從未輕言放棄。

這些年來，洪芳明兼顧臨床和行政工作。他強調，很多人以為醫管的目的是賺錢或節省成本，但絕非如此。管理的本質應該是「價值醫療」和「人文關懷」，前者是將對的資源用在對的地方，創造出最好的結果；後者則強調制度的核心都是「人」，當流程順暢、效率提高了，醫療人員能夠有更多心力照顧病人。

今年7月，洪芳明從亞東醫院醫療事務處主任升任副院長。院長邱冠明慎重地告訴他「朱教授的桌椅要給你」，讓他震驚又感動。回想起朱教授25年前對自己的栽培，這套桌椅彷彿是提醒他，要延續朱教授的精神，繼續守護台灣的醫療。