從自信出發與世界同行 「Free Being Me 3.0 女童軍領袖營」嘉市登場

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為培養女孩自信心與領導能力，嘉義市女童軍團於12月27日至28日，在國立嘉義大學附設實驗國民小學舉辦「2025年 Free Being Me－快樂做自己 3.0 領袖營」，透過多元互動課程與學習者為中心的活動設計，引導女孩探索自我、建立身體自信與正向自尊，為未來成長奠定穩固基礎。黃敏惠市長同時也是中華民國台灣女童軍總會理事長，特別出席活動現場為學員加油打氣，並感謝女童軍團長期用心規劃各項教育活動，讓女孩們能在安全、支持的環境中學習與成長。

黃敏惠市長與孩子們分享，真正的快樂不是討好外界，而是從內心出發，以自信與尊嚴與人相處，並在彼此包容、尊重與持續學習中，才能真正快樂做自己。活動中，黃敏惠市長先向孩子們提問對城市博覽會的印象，當孩子回答出「嘉義輪」後，接著解釋嘉義市「320+1」的理念，帶孩子理解嘉義建城的歷史與城市精神，並指出「+1」象徵每一個人加入所累積的力量，並期盼未來能由孩子們繼續點亮城市，讓嘉義市更加亮麗。

教育處郭添財處長表示，「Free Being Me－快樂做自己」課程是由世界女童軍總會攜手多芬自尊計畫共同推動的重要行動，自2013年起已在全球125個國家推展，觸及超過650萬名青少年，而3.0版本更預計於2025年前再增加300萬人次參與，顯示其對全球女孩身心發展的深遠影響。其更指出，女童軍運動的核心價值，在於打造一個讓所有女孩都能平等茁壯的世界，期盼嘉義市能持續孕育並培養女孩成為具備自信、能力與改變社會力量的未來領導者。

教育處表示，孩子們身處快速變遷的時代，從小學會「快樂做自己」，建立內在自信與自尊，是成為獨立且堅強領導者的重要基石。嘉義市長期將童軍教育視為城市教育的重要一環，透過系統化學習培養孩子的領導能力、國際視野與社會責任感，而此次領袖營正是理念的最佳實踐，期望女孩們能在互動中學習、在挑戰中成長。

本次領袖營以「促進身體自信」為主軸，透過切身實用、活潑有趣且富有啟發性的活動，引導女孩勇於挑戰外在美的刻板印象，學習尊重並重視自己的身體，並在同儕與社群中倡導健康、正向的身體形象。為期兩天的領袖營課程內容豐富，鼓勵女童軍夥伴珍惜學習機會、勇於探索自我並相互支持，秉持「一日女童軍，一世女童軍」的精神，將自信與領導力帶向未來，期盼為嘉義、為臺灣、為世界注入更多正向改變的力量。

另針黃敏惠市長於活動期間關心校園教育推動情形時，也肯定學校結合童軍教育辦理自行車交通安全路考，透過於校園內模擬實際道路情境，結合交通安全知識學習與實作測驗，引導孩子將交通安全觀念落實於行動，培養正確用路習慣與生活能力。黃敏惠市長於現場也溫馨提醒孩子們，交通安全是每天生活中最重要的事情之一，希望大家把今天學到的安全觀念帶回日常，平安上路、快樂成長。

