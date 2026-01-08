從自身收養經驗出發 沈伯洋批代孕制度「放大血緣壓力、傷害家庭」

民進黨立委沈伯洋以自身收養經驗，認為台灣現下社會，不適合「代理孕母」。 圖：蕭依岑/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院衛生及環境委員會今（8）日排審《人工生殖法》修正草案，高度爭議的「代理孕母」制度再度成為朝野攻防焦點。民進黨立委沈伯洋在委員會發言時直言，代孕制度不僅在國外問題重重，在台灣社會結構與文化脈絡下，更顯得不合適。

沈伯洋以自身經驗說明，他的孩子是透過收養成為家人，「我們一家三口彼此都沒有血緣關係，但這完全不妨礙我們彼此相愛」，強調家庭的基石是愛，而不是基因。他指出，在收養過程中，往往需要花費許多心力說服長輩，若代孕成為制度化選項，社會對血緣的執念只會被進一步放大，甚至讓長輩認為「既然有錢就能解決，為什麼不找代孕生一個自己的？」

沈伯洋認為，這樣的期待與壓力，將成為婚姻中沉重的枷鎖，讓更多人對婚姻卻步；更令人難過的是，當法律過度執著於血緣的想像，反而會讓那些正在等待被愛、被收養的孩子，失去被看見與被選擇的機會。

他進一步指出，血緣早已不是定義家庭的唯一標準，修法若反而把血緣這個「緊箍咒」弄得更緊，對台灣社會並沒有好處。他直言，代孕制度衝擊的是身體自主權，而其根本邏輯是「外包血緣的維持」，質疑法律是否有必要為了放大血緣想像，創造一個可能犧牲弱勢者自主權、同時邊緣化既有需要幫助孩子的制度。

沈伯洋也分享自身生命經驗表示，他與阿嬤、與現在的母親、與女兒之間都沒有血緣關係，但這樣的生命歷程並未讓他變得不幸福，也沒有讓他成為不好的人。他強調，一旦拿掉對血緣的過度想像，代孕制度的必要性自然大幅降低，「很明顯，一般的人工生殖就已經足夠了。」

