從臺東出發 邁向亞洲共振「亞洲創生聯盟」展現地方創生3.0新典範

圖▲台日泰共同簽署亞洲創生聯盟2026永續合作暨持續行動宣言，並由意藍資訊陳甫彥董事長作為見證人。

【記者張嘉誠／綜合報導】

為呼應「地方創生3.0」及「中小企業國際化」政策方向，經濟部中小及新創企業署推動「114年中小企業城鄉創生圈輔導計畫」，其中執行國際級計畫「從臺東創生基地到亞洲創生聯盟」的璽秝生活創意有限公司，於11月12日舉辦「亞洲共振・創生未來—2025亞洲創生聯盟國際成果發表記者會」，邀請台灣、日本、泰國三地夥伴齊聚一堂，展現跨國合作的豐碩成果與未來願景。

圖▲璽秝生活創意有限公司執行長劉誥洋、THAI灣盧俐靜營運長、World Connect Nippon株式会社下城佐武郎社長共同簽署亞洲創生聯盟2026永續合作暨持續行動宣言。

經濟部中小及新創企業署及參與輔導的工研院陳瑞鵬組長表示，臺東長期以文化多樣性與創新精神著稱，作為城鄉創生圈的重要節點，能量充沛且具代表性。很高興看到藉由本計畫的推動，成功建立臺日泰三方創生聯盟網絡，促進跨國合作，建立三國實體店面據點，甚至台東食材與熊本商店街餐飲業者合作，並於台、日、泰、韓、馬來西亞五國進行海外參展與展售活動，不僅形成亞洲創生的示範模式，更回應政府推動「地方創生3.0」中強調的「深化國際鏈結與青年創業支持」核心精神，展現地方品牌走向國際的新動力。

廣告 廣告

璽秝生活創意有限公司執行長劉誥洋分享，此次計畫以臺東品牌｢邸TaiDang｣為起點，打造全新品牌「D’Asia」，推動臺日泰三方策略聯盟，建構亞洲創生三軸心立體佈局。透過泰國曼谷THAI灣複合式商業文化空間進行寄售、策展與體驗，運用日本熊本World Connect Nippon株式会社的地方網絡建立通路並開發亞洲創生專區，以及包括在熊本蔦屋書店、馬來西亞 Tastefully Food Expo、台北松菸舉辦的POPUPASIA 亞洲手創展等多國國際拓銷方式。

政大創造力講座吳靜吉名譽教授於致詞中亦表示，D’Asia這次帶著國內業者，主動出擊鄰近的東北亞和東南亞市場，具有相當宏觀的視野。而和璽秝生活創意有限公司合作多年的意藍資訊陳甫彥董事長也在會中分享，團隊每年都在不斷突破自我，今年帶著國內業者前進海外拓銷，未來更計畫攜手合作結合AI技術，深化國際鏈結與交流，未來相當精彩可期。

圖▲「亞洲創生聯盟」展現地方創生3.0新典範。

World Connect Nippon株式会社社長下城佐武郎、THAI灣營運長盧俐靜與經理Zachary表示未來將持續合作打造「Think Local Act Global產業連攜事業」(TLAG)平台，整合亞洲市場通路、AI技術、生態系統、永續指標與人才流動等五大面向，藉由深化網絡連結、賦能在地人才、驅動永續產業與促進文化交流等，打造能促進文化轉譯、商業合作與國際發聲的生態系，完善品牌共創、通路媒合與商業交流機制，協助輔導在地團隊提升市場競爭力，讓「從臺灣出發，走向亞洲」不再只是願景，而是具體實踐。

成果發表現場以「國際高度、在地深度、夥伴共創」為主軸，展示計畫五大工作項目的豐碩成果:包括舉辦橫跨台日泰三國的亞洲創生週活動、開發亞洲風味禮盒、亞洲風情線香組、靜旅隨身包等三款跨國特色商品，以及進行跨國創生商品的首發亮相，讓與會嘉賓深刻感受到亞洲創生聯盟的行動力與創造力。來自台灣、日本及泰國的夥伴分別分享跨域合作經驗，從青年創業、品牌文化轉譯、到國際市場拓展，充分展現地方創生的多元面貌與國際潛力。 計畫更成功與日本熊本World Connect Nippon株式会社完成業務提攜簽約並互設辦事處，獲日本熊本經濟雜誌及雅虎新聞報導，開啟台日創生交流新篇章。