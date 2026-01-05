從臺東生活出發 東大華語生跨界創作將山海意象推向國際

114學年度華語教學專題全球成果發表會大合照

國立臺東大學華語文學系在臺東故事館舉行「114學年度華語教學專題全球成果發表會」，以「東籬耕華，悠見文心」為主題，首度嘗試將文學專題與華語教學專題深度整合，學生透過兩學期的磨練，將臺東在地文化與文學深度融入教材設計，並邀請泰國、馬來西亞、日本等多國學者進行線上對話，展現出接軌國際的專業實力。

人文學院院長靳菱菱教授表示，在強調人文關懷的趨勢下，文學承載的溫度正是華語教育的核心價值，現場展出的文學作品涵蓋奇幻電子遊戲、自我成長散文及臺東山海意象的文創紙藝，展現學生的創作底蘊。而華語教學專題則設計出結合節慶文化的UNO桌遊、融入二十四節氣的大富翁，以及走讀臺東的在地教材。

系主任簡齊儒表示，這屆學生雖面臨科技快速變遷的挑戰，仍能以語文為核心，將臺東的生活經驗與文化素材轉化為具深度的創作與教學成果，她強調，語文不會被時代忽略，唯有不斷修正與實踐，才能走向更寬廣的世界。

活動尾聲安排傳承儀式，由畢業生將象徵學習經驗的「畢業專題祕笈」交付給學弟妹，寓意薪火相傳，為此次成果發表增添溫度與延續性。