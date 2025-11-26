《從舊山線鐵路到五穀神宮與巴宰原鄉》新書發表會

苗栗縣三義鄉公所為重現地方記憶，凝聚文化脈動昨二十六日朝晨十點在鄉公所圖書館五樓

藝文中心舉辦楊德遠校長著作《從舊山線鐵路到五穀神宮與巴宰原鄉》新書發表，邀請本書作者與地方文史愛好者、耆老、鐵道迷、學者共同參與，見證這本凝聚地方歷史記憶與客庄文化精神重要著作正式問世。

這本書以「一條鐵道、一座神宮、一個族群」為主軸，串連起三義在地歷史軌跡與文化記憶。從蜿蜒於山霧之間的舊山線鐵路，到深植人心的五穀宮信仰，再到早於客家移民前便在三叉河生活的巴宰族族群，作者以細膩筆觸勾勒出三義

這片土地上多元文化孕育交融的歷程。

廣告 廣告

作者長年投入文史研究及田野調查，實地走訪舊山線沿線聚落、訪問地方耆

老，並蒐羅珍貴歷史資料。楊德遠表示，撰寫這本書源啟於對家鄉的深厚情感，希望藉由文字圖檔保存逐漸消逝的記憶，讓更多人理解這片土地歷史與文化價值。書中不僅記錄地景與族群的變遷，更呈現了人與土地之間相互依存的生命故事。

三義是結合自然景觀與人文底蘊的客庄重鎮，這本書的出版，不僅是對地方文化的梳理與保存，更是推動文化永續的重要里程。透過文史書寫，讓年輕世代能重新認識家鄉的文化根源，感受歷史的溫度與在地的情感。

舊山線鐵路見證了台灣現代化的進程，其隧道與橋樑不僅是工程技術的象徵，更承載了人類與自然互動的歷史印記。五穀宮則作為地方信仰中心，凝聚了社區精神與文化力量;而巴宰族的故事，提醒人們珍視原住民族在歷史長河中的足跡

與智慧。這三者交織成的文化脈絡，正是友善客庄-國際慢城三義最珍貴的靈魂。

本書除保存珍貴的地方文史資料外，也象徵著文化傳承的延續。未來將持續以閱讀與出版為媒介，推動地方文化再發現，讓更多人透過文字與故事，讓世界重新看見三義之美。