為鼓勵青年探索自我、勇敢追尋人生方向，彰化縣政府今（15）日在彰化演藝廳舉辦青年名人講座，邀請電影《我家的事》主演高伊玲與青年面對面交流。講座以「角色之外的人生劇本─高伊玲的表演與選擇」為主題，分享其從劇場走向影視的表演歷程與心境轉折，引導青年從戲劇人生中思考職涯規劃與人生價值。彰化縣長王惠美到場出席，與高伊玲一同勉勵在場青年。

王惠美表示，高伊玲今年於第27屆台北電影獎榮獲「觀眾票選獎」及「最佳女主角獎」，並入圍第62屆金馬獎最佳女主角，演技深獲肯定。值得一提的是，《我家的事》由彰化導演潘客印執導，將對社頭、田中、員林等地的情感融入作品之中，展現濃厚的在地情懷。高伊玲同時具備主持與影視表演經驗，跨足多元領域，其豐富的人生歷程，對青年而言極具啟發性。

王惠美指出，縣府長期關注青年發展，透過名人講座分享生命故事，協助青年建立正向職涯態度與清楚自我定位。未來也將持續推動多項青年支持政策，包括最高30萬元創業補助、青年安薪就業補助、學貸利息補貼、職場實習創薪加倍領及各類職涯輔導與活動，提供青年穩健築夢的後盾，讓青年能安心留鄉發展，在彰化實現理想。

高伊玲表示，很開心能與不同年齡層的朋友分享人生經驗，希望透過交流與彼此的故事，將一路走來的感動與感謝化為前行的力量，陪伴大家勇敢走出屬於自己的人生劇本。

從舞台到銀幕，高伊玲在彰化與青年對話人生與職涯。圖／彰化縣政府提供

