從芭蕾到毛利戰舞 北市新生國小以舞蹈體驗多元文化

臺北市新生國小「114學年度多元文化週」系列活動，學生體驗紐西蘭毛利戰舞

新生國小多元文化活動設計「「主題式攤位導覽」，涵蓋歐洲、美洲、亞洲及大洋洲文化

新生國小李雪鳳校長表示，今年活動讓學生在律動中，認識多元文化特色

學生體驗美國夏威夷草裙舞

學生體驗起源於歐洲的芭蕾舞

學生在多元文化講堂中分享到日本、紐西蘭的交流經驗

靜態展示日本春之舞文物展覽介紹

為落實多元文化教育，培養學生尊重差異、理解世界的國際素養，臺北市新生國小舉辦「114學年度多元文化週」系列活動，以「舞動國際・多元展能」為主軸，結合舞蹈文化體驗與國際教育交流成果分享，透過豐富多元的學習設計，引領學生從肢體、感官與生活經驗中，深度認識世界各國文化內涵。

新生國小李雪鳳校長表示，新生國小有來自15個國家的學生，為了拓展學生國際視野，把世界帶進校園，今年的多元文化活動設計「主題式攤位導覽」及「多元文化講堂」，活動依年級分流實施，安排一至四年級學生參與「主題式攤位導覽」，五、六年級學生則參與「多元文化講堂」，使學習內容更貼近學生發展階段與學習需求。在「主題式攤位導覽」中，學校規劃六大文化主題攤位，涵蓋歐洲、美洲、亞洲及大洋洲文化，包括：起源於歐洲的芭蕾舞、美國夏威夷草裙舞、紐西蘭毛利戰舞、日本春之舞、印度婆羅多舞及墨西哥帽子舞等。各攤位透過國旗介紹、文物展示、文化解說與舞蹈體驗，讓學生在律動與互動中，認識不同國家的地理環境、人文特色與藝術表現。

林同學第一次體驗紐西蘭毛利戰舞，覺得相當新鮮，透過老師的介紹，了解戰舞是毛利人為了嚇跑敵人或出征時會跳的舞蹈，所以臉部表情和肢體動作相當誇張，像是眼睛和鼻孔會睜得很大，還會吐舌頭。

喜愛芭蕾舞的王同學分享，芭蕾舞雖然優雅、能展現肢體之美，但實際練習卻極具挑戰，特別是背部伸展需具備強大的核心力量，劈腿與轉圈等動作更是考驗技術。即便難度不低，她仍陶醉地表示，在起舞的瞬間彷彿身輕如燕，如同天鵝在河畔輕盈舞動。

「多元文化講堂」則邀請今年參與日本、紐西蘭國際教育交流的新生大使學生代表，分享臺日、臺紐文化比較及沉浸式學習交流成果，透過實際經驗的分享，拓展高年級學生的國際視野，並深化對跨文化理解與全球公民責任的認知。

負責活動統籌的輔導主任劉佩如表示，多元文化週不僅是一場文化體驗活動，更是學校落實國際教育與「SDG4」優質教育的重要實踐。家長會袁世華會長指出，活動以舞蹈增進學生的文化認識外，也搭配介紹服飾配件、地理文化、歌曲配樂等，這次活動還有家長會及志工團協力，展現親師協力推動多元文化教育的成果。