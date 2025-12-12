從英語朗讀到樂樂棒賽事 文德與旗津打造跨校多元交流

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣芬園鄉文德國小六年級學生今（12）日展開畢業旅行，特別前往高雄旗津國小進行跨校交流，今年畢旅亮點，是由學生在規劃會議中主動提出的「山海樂樂棒」友誼交流賽，展現孩子高度的自主規劃與跨校合作精神。

文德國小六年級畢旅前往高雄旗津國小交流，學生自主規劃的「山海樂樂棒」友誼賽成為此次行程最大亮點。（文德國小提供）

活動一開始，旗津國小以熱情的迎賓儀式迎接遠道而來的文德師生。兩校校長互贈紀念品，象徵山城與海港之間的友誼交流正式啟動。現場由旗津國小陶笛團演出，悠揚的樂聲為這場教育交流增添典雅氣息。

廣告 廣告

文德國小多年推動雙語與國際教育，這次更把最新成果帶到旗津分享。六年級學生甫獲彰化縣英語朗讀特優，並在現場呈現精彩朗讀，以自信的英語表達能力展現學校在雙語教學上的扎實成果，也讓旗津師生留下深刻印象。

在文化交流部分，在旗津國小學務主任引導下，文德學生參訪擁有百年歷史的「打狗公學校」舊址，透過校史介紹與古蹟巡禮，感受屬於旗津的獨特人文底蘊。

文德國小六年級畢旅前往高雄旗津國小交流，學生自主規劃的「山海樂樂棒」友誼賽成為此次行程最大亮點。（文德國小提供）

最受學生期待的「山海樂樂棒」友誼賽緊接登場。來自山城的文德學生，與在海港長大的旗津學子，在操場上揮棒、跑壘、合作無間，展現旺盛的運動活力。這場比賽不以勝負論高下，而是以友誼、合作與運動家精神為核心，孩子們在歡笑中交朋友，也在互動中開拓視野，成為這趟畢旅最難忘的篇章。

旗津國小校長李亞傑表示，這次交流讓學校深刻感受文德學生的朝氣與合作力，「山城孩子在球場上的能量讓我們印象深刻。透過運動與文化交流，孩子看見更大的世界，也讓兩校建立新的連結。」

文德國小六年級畢旅前往高雄旗津國小交流，學生自主規劃的「山海樂樂棒」友誼賽成為此次行程最大亮點。（文德國小提供）

文德國小校長謝庭秝指出，這場活動意義非凡，因為交流活動源於學生的自主提案。「學校願意成為孩子夢想的支持者，而學生也在規劃、協調、執行的過程中，展現出真正的素養與行動力。這就是教育最重要的價值。」未來學校也將持續鼓勵孩子自主提出學習企畫，讓學習走出教室、走進真實世界。

這一場山城 × 海港，孩子以行動寫下最不凡的畢旅篇章。