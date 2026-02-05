從草根走向全球化！台大EMBA與慈濟共創「影響力指標」，打造台灣非營利組織的永續治理典範





(天下文化總經理鄧瑋羚、天下文化總監李仁傑、臺大管理學院院長陳家麟、慈濟慈善基金會執行長顏博文、慈濟傳播人文志業基金會品牌長林天來、作者傅瑋瓊，出席新書分享會)



2026年台北國際書展第二天，慈濟傳播人文志業基金會於展場舉辦一場別開生面的「永續治理，讓大愛永傳人間」新書分享講座。現場由慈濟傳播人文志業基金會品牌長林天來主持，邀請金書獎作家傅瑋瓊，與國立臺灣大學管理學院院長陳家麟、慈濟慈善基金會執行長顏博文展開深度對談。適逢慈濟基金會成立屆滿六十週年，這場跨界合作不僅梳理了慈濟一甲子的志業精神，更展現了非營利組織（NPO）與學術界融合治理的新里程碑。

顏博文：將「慈濟魔術」具象化 打造可交流的國際認證模式

慈濟慈善基金會執行長顏博文表示，慈濟從六十年前僅由五位弟子與三十位家庭主婦發起的「草根性」組織，至今已擴展至全球六十多個國家、擁有超過六百八十個辦事處，這段從草根到全球化的歷程實屬不易。顏博文執行長把證嚴上人帶出來慈濟稱為「慈濟魔術模式」，他希望把這些「原則性管理」(Principle-based)的「慈濟模式」具象化「主要是希望慈濟的模式在國際可以被討論，可以被交流，那甚至可以互相來學習成為是一個大家可以參考的模式。」



廣告 廣告





(慈濟慈善基金會執行長顏博文談高階主管管理學課程規劃初衷)



慈濟志工在災難發生時不需刻意動員，就能「自動對齊」且充滿使命感地投入救災，展現出「沒領薪水比領薪水還拼命」的精神。這種精神源自於上人詮釋，從傳統佛教的「如是我聞」到了現代「如是我做」，強調親身實踐而非僅是聽聞法理。此外，顏執行長也分享了年輕世代投入志工的契機，以近期花蓮震災為例，網路報名志工的中位數平均僅約28.9歲，顯見青年共創的力量。他特別感謝彼得·杜拉克（Peter Drucker）關於NPO經營的著作啟發，期許這本記錄慈濟轉型與治理的書，能成為NPO經營的參考典範。

陳家麟：管理學融合初心 影響力指標定義永續價值

臺大管理學院院長陳家麟提到，與NPO合作的經驗與過去和盈利組織合作大有不同。他表示，這套客製化課程將管理學中企業經營的五大核心功能（五管），生產、行銷、人力資源、研發與財務管理，也就是「產銷人發財」理論進行淬煉，融入上人「讓大愛傳遞社會」的初心，轉化為可學習、可執行的永續經營模式。陳院長強調，NPO的評估不應僅看活動場次等數字，而應關注「影響力指標」，思考如何利用有限資源發揮最大的社會價值。







(臺大管理學院院長陳家麟分享首度與非營利組織合作的管理學課程能成為標竿)



陳院長特別感佩顏博文執行長的用心，從課程發想到設計，甚至在開課前親自與每一位教授面談，確保教授們理解慈濟的組織架構與用語，達成「有效溝通」。此外，顏執行長更是全勤，全程親自參與課程，與學員一同學習。陳院長引用上人「用心去想、用心去修、用心去說、用心去做」的智慧，勉勵領導者從同理心出發，深刻理解社會痛點並積極實踐。他指出與年輕世代的連結是轉型關鍵，隨著大環境與科技的改變，組織若不重新思考與定位，透過重新連結與重塑影響力，讓年輕人感受到自己能對社會產生實質改變，進而願意加入。他在課程中特別提及的概念，強調「不創新就會滅亡」，認為唯有透過轉型，才能讓組織的初心與善念持續傳承。他也強調一學期的期末報告並非終點，而是實踐永續治理的新起點。



傅瑋瓊：記錄「竹筒歲月」的精進精神 見證跨界承擔

作者傅瑋瓊分享她在書寫過程中深受慈濟人「精進」精神的感動，在深入了解慈濟歷史後，她感嘆「慈濟可以到這邊60年，絕對不是一步登天，這個精神真的是非常、非常值得流傳下來。」。她提到，為了與慈濟步調一致，她觀察到慈濟志工與高階主管每日清晨四點即開始聞法精進，這種數十年如一日的堅持，是慈濟能影響全球的核心動力。







(「永續治理，讓大愛永流傳」新書作者談寫書過程，見證慈濟精神)



傅瑋瓊也講述了「竹筒歲月」的故事，強調慈濟精神並非要求鉅額捐款，而是鼓勵每人每日落下一分善念。她表示，看到如顏執行長這般曾任科技業千億營業額的高階經理人，願轉身擔任無給職志工，這種具備強大使命感的承擔，讓她深感有必要詳實記錄這段與臺大合作的EMBA專案課程，見證慈濟如何透過制度化與科學化的治理，讓大愛精神傳遞百年、千年。







這場分享會不僅是一本書的發布，更是慈濟在六十週年之際，對外展示其如何透過學術賦能實現組織轉型，為非營利組織的永續治理解開新篇章。







(顏博文執行長會後進行簽書會)



展場限定優惠：購書75折與抵用卷回饋



為鼓勵閱讀，展區內各類智慧、醫療、童書及療癒型書籍全面75折。現場參與互動活動或講座，透過大愛之友LINE官方帳號登記與報名，還機會可獲得購書抵用卷：



 參加「法華心籤」遊戲：50元抵用卷。



 透過大愛之友報名繪本講座：100元抵用卷。



 透過大愛之友報名主題廣場或沙龍講座：150元抵用卷。







(書展引路氣球）



【2026台北國際書展－慈濟展位資訊】



地點： 台北世界貿易中心展覽一館



日期： 2月3日至2月8日



時間： 每日上午10:00展開







【詳細資訊請查詢官網】



書展網站https://daai.pse.is/8kxw98



大愛之友LINE官方帳號https://daai.pse.is/8kxw67









