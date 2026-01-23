從荒蕪綠洲變觀光熱點 埃及錫瓦古城發展陷兩難

開羅西方800公里、鄰近利比亞的地帶，有一座沙漠中的綠洲城市錫瓦。上個世紀80年代在埃及政府修建錫瓦通往開羅的道路之前，這裡一直都是封閉且蠻荒的城市，主要居民為柏柏爾人。13世紀柏柏爾人為了抵禦外來入侵，在綠洲中心的小山丘上建造了一個令人嘆為觀止的古代城市「沙利堡壘」。

埃及環境部長福阿德說明，「這座堡壘的建材是黏土和鹽混合而成，透過天然材料來修復堡壘，象徵錫瓦人的傳統、文化與歷史傳承，這是我們核心的理念。」

1926年，一場超大豪雨嚴重破壞了沙利堡壘，迫使居民陸續遷出，這裡也慢慢變成了一處歷史廢墟。埃及政府在歐盟出資下，於新冠疫情前對這裡展開了修建工程。

埃及旅遊與文物部長阿納尼指出，「這是一座有800年歷史的堡壘，是一個佈滿街道的城市，我們幾年前和環境品質國際公司EQI共同啟動了這項計畫，它是一家私人公司，主要由歐盟出資，這個階段的工程費用大約是60萬歐元。」

錫瓦通往開羅的道路興建完成後，這裡搖身一變，從荒蕪綠洲變成大受外國觀光客歡迎的沙漠祕境，也就是從這時起，專以種植橄欖與耶棗維生的當地人，單調生活完全變了個樣。這片湛藍如天空之鏡的鹽湖畔每天都有川流不息的各國遊客，只為了擺POSE拍美美的照片。

越南導遊提歐表示，「幾年前開始大家就開始知道這片鹽湖，旅行社都會向越南遊客兜售這個行程。」

當地人不遠千里來到鹽湖畔搭起帳篷，賣點咖啡輕食賺觀光財。錫瓦市中心尤其熙來攘往，走到哪都是觀光巴士與人潮。根據統計，去（2025）年這裡湧入了5萬名遊客，而觀光量能的不足也使得商人們不斷在這裡買地、蓋新飯店。

埃及中部錫瓦鹽湖畔小販認為，「很好啊，觀光客為飯店、司機創造就業。」

埃及中部錫瓦當地人哈山說道，「這裡有新的建案，今（2026）年會有新的飯店出現，同一條路上已經有一家新飯店正在蓋。」

800年歷史的古堡風情和有如天上人間的鹽湖美景，為錫瓦帶來人口增長，不少世代種植橄欖與椰棗的農夫也前仆後繼將農地賣給投資客。30年來這裡增加了上百家飯店與營地，可種植綠地卻越來越少。

手上忙著編織椰棗葉的80幾歲老農夫感嘆地拿出黑白老照片，回憶童年時這片綠洲都是泥土混著鹽蓋起的房子，現在都是水泥磚造屋，他都快認不出來了。每到日落時分，沙利堡壘是遊客必到之處，隨著快門一按，金黃光輝下的美景傳遍全世界。對當局而言，這是將旅遊營收翻倍的好契機，只是付出的代價卻是再也要不回的綠地。