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傳說中的古城特洛伊不僅是荷馬史詩的舞台，更是土耳其的文化驕傲。土耳其政府近日出借逾220件珍貴文物前往義大利羅馬展出，透過考古證據揭開這座古城與安納托利亞文明的深厚淵源，讓世人重新認識這場「東西方文明的初次對決」。

座落於土耳其達達尼爾海峽（Dardanelles Strait）港口，巨大的特洛伊木馬複製品引人注目，這曾是2004年好萊塢電影《特洛伊：木馬屠城》的拍攝道具。如今，這座因荷馬史詩與影星布萊德彼特而聞名的古城，正透過一場在羅馬競技場（Colosseum）開幕的大型展覽，向世界展示其真實的歷史面貌。

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土耳其政府此次慷慨出借超過220件文物參與「特洛伊與羅馬」特展。考古專家指出，特洛伊不僅是神話，更是安納托利亞（Anatolia）文明的重要組成部分。恰納卡萊大學專家 Reyhan Korpe 表示，發生於西元前1200年左右的特洛伊戰爭，實質上是東方文明與西方希臘文明的首次大規模對抗，堪稱是「第一次世界大戰」。

在展出的文物中，最受矚目的是一枚刻有盧維語（Luwian）象形文字的青銅印章。這項發現證實了特洛伊最初使用的語言並非希臘語，而是安納托利亞當地的語言。在西台帝國（Hittite）的紀錄中，這座城市被稱為「威路薩」（Wilusa），隨後才演變為希臘人口中的「伊利昂」（Ilion）。

儘管好萊塢電影為這片聯合國教科文組織（UNESCO）列名的世界遺產帶來了大量觀光人潮，但考古學家坦言，電影中的浪漫色彩與現實考古仍有差距。透過這次跨國展覽，土耳其希望能讓大眾在追尋影星足跡之餘，也能深入了解這座連接東西方文明古城的真實底蘊。

原文出處：從荷馬史詩到好萊塢！土耳其特洛伊文物首度赴羅馬展出

本文由AI協作，經編輯審核後發布