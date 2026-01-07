從莊園到餐桌！Ninety Plus把全球零售總部設在台灣 重寫全球精品咖啡零售版圖並推出5款藝伎新品

位於台北大直的NP Atelier是Ninety Plus全球零售總部，寬敞的ㄇ字吧檯與中島設計，讓研學更舒適，同時兼具Fine Dining式展演效果。（Ninety Plus提供）

站在台北大直「忠泰RS289」5樓，落地玻璃窗外是松山機場跑道，飛機起降的聲音此起彼落。對來自巴拿馬的精品咖啡品牌「Ninety Plus」創辦人Joseph而言，這個畫面不只是城市風景，更像是一種隱喻，品牌正準備從這裡與世界連線。

2025年底Ninety Plus宣布，將原本設於台灣的「Ninety Plus Asia亞洲辦事處」，升級為「Ninety Plus Retail Headquarter全球零售總部」。這個決定，讓台灣一躍成為Ninety Plus全球零售體系的核心樞紐，也宣告一場不同於過往的咖啡革命已正式啟動。

挑高空間與大片留白設計，讓NP Atelier成為一處遠離城市喧囂、專注風味探索的咖啡實驗場。（Ninety Plus提供）

為什麼是台灣？

「台灣不只是咖啡市場，而是一個懂風味、懂執行的地方。」Joseph這樣形容。過去一年，Ninety Plus把台灣當作品牌直接面對消費者的實驗場，從Portal Store到進駐NOKE忠泰樂生活的旗艦店，幾乎完整測試從「產地導向」轉為「零售導向」的可能性。

結果比預期更快，亞洲辦事處成立僅1年，便成功建立完整零售模式，執行效率與市場反應，讓Joseph決定把全球零售業務的重責，正式交到台灣團隊手中。



