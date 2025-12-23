從菜鳥變滄桑大叔！官方釋《惡靈古堡》里昂4階段進化圖，網憂：領便當的前奏？

Capcom（卡普空）《惡靈古堡9安魂曲》（Resident Evil Requiem）即將在 2026 年 2 月 27 日推出。而近日，官方社群曬出了一張《惡靈古堡》系列高人氣主角「里昂」的角色成長圖，獲得許多玩家討論，其中一些人更擔心，里昂會不會在《惡靈古堡9》領便當或正式退休？

最年輕和最新的老里昂。（圖源：X@RE_Games 編輯合成）

官方曬出 4 張圖片依序展示了他在《惡靈古堡2 重製版》、《惡靈古堡4 重製版》、《惡靈古堡6》，以及剛釋出的《惡靈古堡9》的外型演變，並搭配上「永不屈服，永不敗北，永遠的傳奇」文字，回顧了這位經典角色的歷程，似乎也暗示著某些重大消息即將到來。

由於這則貼文的時機點在《惡靈古堡9》公開里昂之後，加上先前知名爆料者 Dusk Golem（AestheticGamer），就曾提到過這代是「漫長等待的結局與全新開始」的其中一部分。《惡靈古堡9》會是里昂最後一次在主線時間軸上扮演重要角色。不過後面也補充，里昂依然會在 CG 電影和時間線較早的作品中出現。所以官方此時高調曬出里昂的成長史並冠以「傳奇」之名，讓不少網友擔心這是否在為替角色「領便當」所做的鋪陳，開始留言猜測里昂未來的命運。