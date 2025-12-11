從華國美學到台灣感性：為何我們覺得又俗又醜 外國人卻著迷？
同樣形容台灣街道，「華國美學」是揶揄之詞，韓國人卻樂於在街頭巷弄裡尋找「台灣感性」。這場關於美醜的討論也正在台灣公共場域改造上演，例如隨著北捷中山站、新竹火車站陸續穿上新衣，就有民眾擔心風格變得單一、失去文化溫度。專家認為，台灣當前位處導入設計解決問題的初期階段，「何謂台灣的設計風格」是下一階段的關鍵課題，其中，「華國美學與台灣感性」的辯證值得全民深思。
北捷「收納盒」、台鐵「極簡風」 這是什麼風格？
北捷中山站改造於2022年底完工，執行單位台灣設計研究院(簡稱設研院)指出，「收納盒」設計概念發想自前期調查研究「結構柱與設施零散、儲藏空間不足等問題」的結果，而台北車站B3層也預計採用相同思維進行再設計。另外，自2020年起隨台灣設計展腳步，設研院以白色為主色調，並採減法思維、強化照明及指標系統策略，針對新竹、嘉義、鶯歌、臺南、彰化等火車站陸續進行微改造。
實際採訪或綜觀網路討論，多數民眾對改造成果持正面肯定態度，但仍有部分不同看法，如高小姐及王小姐都認為針對不同車站可以嘗試不同風格，像是淡水就可以融合海洋元素，讓不同站都有煥然一新的感覺、吸引旅客特地打卡。另外，針對台鐵車站微改造，也有網友表達「全白沒辦法感受到溫度」、「全部漆白有點小單調」的觀點。
左圖為嘉義車站改造前，右圖為嘉義車站改造後。(取自設研院官網)
針對風格的質疑，台灣設計研究院(簡稱設研院)公共服務組組長黃麗寧直說「這不是風格，這就是策略」。副院長艾淑婷進一步解釋，設研院希望優先處理資訊溝通而不是風格，尤其當標準指標系統已經佔用許多色彩，例如黃色代表出口、紅色代表緊急，而交通場站也常使用顏色表達不同路線，再加上廣告、行人也會帶有各種色彩元素，場域設計就必須能包容這些色彩。艾淑婷說：『(原音)當你這個空間是一個容器，它自己有很多個性跟表情的時候，你的包容度就會下降，可是如果當我中性的時候，其他的服務機能就會跳出來。基本上它要越簡單越好，所以這是我們設計的基本精神。』
圖為北捷再設計後的出入口閘門，改善後的「燈光指向性」也扮演著引導旅客的功能。(饒辰書 攝)
空間設計師方鴻指出台灣車站普遍存在「資訊過量」問題，因此，設研院其實在將國際相對成熟的「導視系統」概念引入台灣，設計上強調機能、醒目、自明性等原則，致力留下交通場站基本的重要資訊。
實踐大學建築設計系教授王俊雄形容這像是「在舊建築物裝上iPhone新介面」。他解釋，iPhone的「介面革命」讓使用者不再需要說明書，只要打開手機就能慢慢上手，而台鐵微改造透過空間設計就讓旅客自然而然找到所需服務，不再需要貼一堆告示牌或標語，他直言「先做好這樣重要且基礎的事情，再談典範設計才有意義」。
非我設計創辦人蕭仁瑋則評估，北捷改造成果確實改善了動線引導並符合許多法規要求，他認為機能導向的設計綜觀國際皆然，他說：『(原音)在大眾運輸情形底下，過多的設計會干擾人的動線，如果說設計非常多浮誇的design，或者材質用得非常多的拼接、跟住宅一樣，其實你一眼望過去，再加上那些商店，你會沒辦法判讀指標系統。』
然而實際上也並非所有台鐵微改造都「長一樣」，像是方鴻特別點出2023年鶯歌車站改造時就試圖添加不同風格，例如增加台鐵標誌的鐵窗花。
左圖為鶯歌車站改造前，存在資訊及色彩雜亂問題；右圖改造後將淡化場域色彩，將視覺重點留給重要資訊，且相較其他車站微改造，鶯歌車站增添台鐵窗花並保留「鶯歌紅」元素。(取自設研院官網)
台灣公共空間的過去、現在與未來
從這些關於「機能」與「風格」的辯證，凸顯的是台灣公共場域長年積累的問題。設研院分享，台鐵過去在服務介面上缺乏系統性整合規劃，所以當出現新服務需求時，經常是各站自己想辦法，或者當民眾找不到某項服務就額外再新增指標。
通用設計工作室創辦人余虹儀直言「不好用甚至不能用的服務才是公共設計最大的問題」，因此台灣設計的當務之急不是尋找風格，而是確保服務讓所有族群都覺得好用。雲科大建築與室內設計系系主任高小倩分析，簡單化的美學主流背後蘊含的是通用設計概念，也就是越來越強調以人為本、體貼旅客使用經驗的考量。實踐大學建築設計系教授王俊雄則指出，「車站是一個城市的容顏，也是構成生活品質的關鍵」，因此像是車站這類公共空間改造富具意義。
非我設計創辦人蕭仁瑋表示，當大眾運輸系統完善其核心的基本功能目的後，「風格」可以後面再加上去。他進一步解釋，台灣還位處引入設計解決功能問題的第一階段，像是臺南車站拉白雖然會失去些許特色，但與售票系統的黑色對比之下，旅客便能直觀找到所需服務，甚至培養出不同車站在相同服務都有一樣的共識；接著第二階段才是風格議題，而臺南車站相較改造前色彩混亂，改造後的白色內裝反而讓未來更容易再加入台灣元素。
針對風格議題，室內設計師方鴻認為或許未來回頭看，「設研院引入設計改善公共空間機能問題」的這個時期也是一種風格，他引述某場講座的結論：『(原音)就像歷史課本一樣，你處在那個年代裡面，你不會知道那個年代之後被人家叫什麼，它會經過很久的時間，被後面的人回去整理的時候，才覺得說這個時候是台灣設計的啟蒙時期。』
但若綜觀台灣新、舊公共場域的設計變化趨勢，雲科大建築與室內設計系系主任高小倩觀察，近年新的公共建築有越來越多「開放式」設計，像是臺中公共資訊圖書館、嘉義故宮南院都設有許多公共或中介空間，讓民眾能夠不用進入場館也能在這些開放空間活動。他解釋這可能跟當代越來越強調公眾性有關，也就是藉由軸線設計的安排歡迎大眾接近，同時增加場域多元使用的可能。
尋找「台灣」的設計風格：從華國美學到台灣感性
在滿足了功能取向之後，尋找台灣設計風格是下個課題。非我設計創辦人蕭仁瑋說：『(原音)設計圈自己也會覺得現在正在找我們台灣自己適合什麼，沒有到日本那麼匠人、也沒有到韓國那麼商業、也沒有中國那麼粗暴。』他認為整個台灣設計圈都還在一個「摸索期」，因為台灣的文化性太豐富了。
近年「華國美學」成為網路上某種形容台灣特定風格的詞彙，根據攝影師汪正翔在《新活水》的定義，「華國美學」是指對過去美學的反動，可能是公部門美學，也可能是欠缺美感所產出顏色俗豔、比例不協調或出於機能而擅自改動的設計。舉例來說，台灣街頭上色彩鮮豔、字體混用、形狀雜亂的招牌，就經常被「揶揄」為某種華國美學，方鴻解讀這是「想讓自己招牌看起來很明顯」的功能主義與美學碰撞的結果。
不過，類似的元素或場景轉到韓國人眼裡，卻可能變成吸引人的「台灣感性」。根據維基百科定義，所謂「台灣感性」是用來形容台灣街景、文化的日常生活，因為相比於韓國市容現代化、形式整齊，台灣留有歷史的痕跡反而獨具魅力。
蕭仁瑋引用《觀看的方式》一書觀點解釋，所謂「美」，其實是觀看角度的問題，雖然台灣街道整體看起來並不簡潔，但每個招牌都有店家自己獨立的個性，正呼應民主精神。方鴻則認為這是美學概念的典範轉移，也就是過去認為的「美」可能包含一半實用因素，但現代則對美發展出不同的期待。他舉例，台灣設計展重新整理台南國華街招牌，即是嘗試以現代設計語彙重新詮釋傳統台灣街頭樣貌的實踐。
此外，蕭仁瑋也發現「台灣很有能力把不同色彩、材質做拼接」，他說：『(原音)我們其實不管是科技技術，甚至是早期的製窯製磚這種很多的技術，其實台灣都有把這些技術慢慢保留下來。也許我們沒有辦法像日本的匠人這麼誇張，每個都是很細，其實我不得不說，你去日本一趟不覺得東西都長差不多嗎？台灣的特色是任何不同的東西在台灣人手上，他都可以變出一個他自己的形體。所以對我來說，很多元性的色彩也好、材質拼接也好，簡約帶一點點複雜性的鐵窗花壓印玻璃，這些其實可能都是台灣的特色。』
他以「詹記麻辣火鍋」西門店的裝潢為例，它使用重紅色地板、傳統天井、辦桌會綁著塑膠袋的紅色桌子等等傳統元素，結合鐵件、無縫地平塗料等現代工法，蕭仁瑋直言這種轉譯出來的文化色彩是非常棒的設計代表作。
蕭仁瑋說：「文化是一個民族日常生活的積累。」例如過去校園裡的紅色掃具、藍色水桶可能有其特殊需求或文化意義，但當校園建築更新成洗石子、木地板等現代風格時，這些物品就顯得突兀，因此美感細胞「校園掃具美感改造計畫」便致力讓掃具樣貌更符合當代校園環境。蕭仁瑋認為，從過往痕跡出發、結合現代需求與設計方法，就能慢慢找出「很台灣」的在地風格。
其他人也在看
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 106
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 13
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 10
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 30
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 6
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 27
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 215
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 3
MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下
美國大學棒球再添「星二代」，日本名投達比修有的兒子Shoei，確定將加入美國加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）的NCAA一級球隊「海神隊」（Tritons），消息公布後立即引起日、美棒壇關注。達比修有兒子英文名字「Shoei」竟與大谷翔平英文名字「Shohei」竟只差一個字母。聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前 ・ 1
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 18
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 15
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前 ・ 1
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40
釣到請1個月喝咖啡！ 咖啡店徵勇者移除「鱷雀鱔」
嘉義六腳鄉的三義村，村子裡面的放生池，被人丟進一隻俗稱鱷魚火箭的鱷雀鱔，吃掉了池裡的吳郭魚，讓村民很頭痛，於是當地咖啡廳的老闆娘發出通緝令，只要釣起鱷雀鱔的釣客，就有免費咖啡可以喝，一天一杯喝一個月，有中北部釣客特地跑來，9號上午這鱷雀鱔終於上鉤了。 #咖啡#鱷雀鱔#免費東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 3
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 178
川普「金卡」啟動 3110萬元換美國永居
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）週三（10日）宣布，他長期承諾推動的「金卡」（goldcard）正式開始發售，該卡將為繳納100萬美元（約台幣3110萬元）的個人、以及...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 57
40歲的殘暴美學！詹姆斯「狂野之扣」將馬刺213公分長人當海報背景
體育中心／王人瑞報導又有一位7呎長人變成海報背景！詹皇（LeBron James）在對上馬刺213公分長人科爾內特（Luke Kornet）的防守，用一記足以載入史冊的「老派暴扣」，向全世界宣告將滿41歲的他，油箱裡還有滿滿的油！FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 10
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 1 天前 ・ 171