從葉克膜到心臟移植 高雄榮總攜手42天守護同仁生命

心臟移植向來被視為重症醫療領域中最具挑戰性的手術之一，高雄榮總近來成功完成一例心臟移植手術，讓一名服務於該院的同仁在葉克膜的支撐及團隊悉心照顧下，等待了42天獲得大愛捐贈的心臟而得以重生。

圖說：高雄榮總進行心臟移植手術，成功搶救一名同仁的生命。圖片來源／高雄榮總提供

53歲的祁姓同仁於2008年 7 月曾因急性A型主動脈剝離，在高雄榮總接受主動脈人工血管置換手術，後續逐漸出現心臟衰竭情形。去年 7月上班途中不幸發生車禍，送至該院急診後，除頭部外傷外，突發嚴重心臟衰竭並合併嚴重肺水腫，病況急遽惡化。

醫療團隊隨即於急診緊急裝置葉克膜以維持生命，並轉入加護病房進行密集治療。在重症醫療團隊日以繼夜的照護下，病人靠著葉克膜等待合適的心臟捐贈，歷經 42 天關鍵期，終於順利等到捐贈心臟並完成心臟移植手術。

圖說：高雄榮總出發摘取心臟時的團隊。圖片來源／高雄榮總提供

高雄榮總院長陳金順得知病人是同仁，特別交代要全力搶救，讓高榮這個大家庭，成為同仁安身立命且有歸屬感的好所在。而整個治療過程在心臟外科、心臟內科、重症醫學科、護理團隊、協調師、勸募社工師及相關醫療人員的緊密合作下，手術過程順利，術後恢復情況良好。該名同仁已平安出院，回到工作崗位，今天記者會上受到團隊的祝福，備感溫暖。

高雄榮總院長陳金順表示，此次成功案例，不僅展現該院在重症照護、葉克膜支持與心臟移植醫療上的整合實力，也凸顯長時間維生支持與精準照護策略在等待移植期間的重要性。透過即時判斷、完善監測與跨專科合作，成功降低併發症風險，為病人爭取到關鍵的生命機會。

高雄榮總心臟外科主任吳介任也特別向無私奉獻的器官捐贈者及其家屬致上最崇高的敬意。正因為他們在至親離世的悲痛中，選擇以大愛延續生命，才讓另一個家庭得以重燃希望，也讓醫療專業得以發揮最大的價值。

圖說：高雄榮總心臟外科主任吳介任（左三）暨醫療團隊，與重獲新生的同仁（左）分享「換心」手術的成果。圖片來源／高雄榮總提供

