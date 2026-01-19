從葉克膜到心臟移植 高雄榮總醫療團隊攜手守護

記者鍾和風/高雄報導

心臟移植向來被視為重症醫療領域中最具挑戰性的手術之一，特別是病人在移植前需仰賴葉克膜（ECMO）或左心室輔助器長期維生，更考驗醫療團隊在重症照護、器官移植與跨團隊整合上的專業能力。高雄榮總近日成功完成一例心臟移植手術，讓一名服務於該院的同仁重獲新生，為心臟重症與移植醫療寫下重要里程碑。

該名同仁曾於民國 97 年 7 月因急性 A 型主動脈剝離，在該院接受主動脈人工血管置換手術，後續逐漸出現心臟衰竭情形。去年 7 月，上班途中不幸發生車禍，送至該院急診，除頭部外傷外，突發嚴重心臟衰竭並合併嚴重肺水腫，病況急遽惡化。醫療團隊隨即於急診緊急裝置葉克膜（ECMO）以維持生命，並轉入加護病房接受密集治療。

廣告 廣告

患者祁先生與照護他四個月的醫療團隊合影。(圖/高婕)

在重症醫療團隊日以繼夜的照護下，病人在葉克膜支持下等待合適的心臟捐贈，歷經 42 天關鍵期，終於順利等到捐贈心臟並完成心臟移植手術。整個治療過程仰賴心臟外科、心臟內科、重症醫學科、護理團隊、協調師、勸募社工師及相關醫療人員的緊密合作，手術過程順利，術後恢復情況良好，該名同仁已於近日平安出院。

本次成功案例，不僅展現高雄榮總醫院在重症照護、葉克膜支持與心臟移植醫療上的整合實力，也突顯長時間維生支持與精準照護策略在等待移植期間的重要性。透過即時判斷、完善監測與跨專科合作，成功降低併發症風險，為病人爭取到關鍵的生命機會。

心血管外科主任吳介任簡報患者手術情形。(圖/高婕)

此外，高雄榮總醫院也特別向無私奉獻的器官捐贈者及其家屬致上最崇高的敬意。正因為他們在至親離世的悲痛中，選擇以大愛延續生命，才讓另一個家庭得以重燃希望，也讓醫療專業得以發揮最大的價值。

隨著重症照護技術、葉克膜支持經驗及心臟移植醫療日益成熟，未來將有更多重症心臟病患因此受益。高雄榮總也期盼透過此案例，讓社會大眾更加認識器官捐贈的重要性，並看見醫療團隊在每一個關鍵時刻，為守護生命所付出的專業與堅持。