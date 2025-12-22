從蓋家到守護 松暉營造長年關懷若竹兒再捐百萬元

松暉營造愛心不歇，再捐百萬力挺若竹兒，守護身心障礙者。(圖／記者邱嘉琪攝)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】臺南甲級國際營造廠松暉營造股份有限公司於年終前夕，再度以實際行動關懷弱勢，慷慨捐贈新臺幣100萬元予財團法人若竹兒教育基金會，支持身心障礙者照顧服務與長期發展，以企業善行持續傳遞溫暖。

松暉營造創立於1982年，長年秉持「效率、品質、服務」的經營理念，以及「以人為本、回饋社會」的企業精神，深耕建築本業。松暉營造強調，每一項工程不僅是鋼筋水泥的堆疊，更承載著對公共安全的責任，以及對土地與環境的尊重；憑藉優異的工程品質與持續創新的實力，松暉營造屢獲國家級獎項肯定，建立良好口碑與商譽，成為守護民眾生活的重要力量。

松暉營造董事長邱政賢(左)與夫人陳暐婷(右)再次捐款傳愛若竹兒，若竹兒教育基金會董事長林朋輝(中)代表接受。(圖／記者邱嘉琪攝)

在企業穩健發展的同時，松暉營造亦長期投入社會公益，關注弱勢族群、教育發展與長者照護。松暉營造與若竹兒教育基金會的深厚情誼，源自承建若竹兒二期永久家園的因緣。從工程啟建到竣工，施工期間對品質與安全細節嚴格把關，為身心障礙者打造一處堅固、安全且可長久依靠的生活空間，讓永久家園不只是建築，更成為安心生活、學習與成長的所在。

值得一提的是，工程完成後，松暉營造的關懷並未止步，多年來持續每年捐贈20萬元支持機構運作；數年前，董事長邱政賢母親辭世時，也將近50萬元奠儀金轉贈若竹兒，化思念為祝福，延續對弱勢族群的守護。

松暉營造董事長邱政賢(左2)與夫人陳暐婷(左3)親臨機構關懷若竹兒。(圖／記者邱嘉琪攝)

此次再次捐贈新臺幣100萬元予若竹兒基金會，捐贈儀式中，董事長邱政賢與夫人陳暐婷親臨機構，服務對象以熱情的平鼓表演表達歡迎與感謝，鼓聲與笑容讓邱董事長伉儷深受觸動，頻頻鼓掌肯定，並鼓勵孩子們再度表演，氣氛溫馨動人。

若竹兒教育基金會董事長林朋輝表示，松暉營造不僅為身心障礙者打造安全的居所，多年來持續不間斷的支持，更在精神層面給予莫大鼓舞，讓憨兒與第一線工作人員感受到被社會溫柔接住的力量，基金會也將妥善運用這筆捐款，持續提升照顧服務品質。