從蔡英文、蕭美琴到鄭麗君！她曝「關稅談判成功」關鍵：台灣佈局10年

政治中心／黃韻璇報導

行政院副院長鄭麗君率談判團隊到美國達成台美關稅談判多項目標後19日返台。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

台美關稅談判結果16日出爐，台灣為15%且不疊加的稅率，也爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅最優惠待遇。此次代表台灣前往美國談判、由行政院副院長鄭麗君率領的關稅團隊，於昨（19）日清晨抵達台灣桃園國際機場，行政院長卓榮泰親自迎接一行人凱旋歸國，鄭麗君將功勞歸給整個政府，不過具財經記者、國會助理相關背景的職場寫作講師趙曉慧就分析「民進黨耕耘十年的華府信任帳本」，直指蔡英文、蕭美琴、鄭麗君3人是關鍵。

廣告 廣告

趙曉慧19日發文表示，民進黨在華府這十年的佈局，是一場跨越三階段、針對不同美國領袖性格進行的「精準心理戰」。首先是2016年至2020年蔡英文的「穩健」，她指出，在川普第一任期那個「退群、翻桌」的時代，全球盟友都慌了，但蔡英文守住了一個關鍵字「穩健（Steady）」，蔡英文讓美國知道，台灣不是麻煩製造者，也不是隨風倒的投機者。趙曉慧點出，這取得的戰果是，在川普大刀闊斧重組「去中化」全球供應鏈時，台灣成了他眼中最穩定的「亞太支柱」，蔡英文用「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，換來了華府對民進黨執政的初步信任。

趙曉慧表示，2016年至2020年蔡英文的「穩健」，讓美國知道，台灣不是麻煩製造者。（圖／總統府提供）

接著是2020年至2024年蕭美琴的「零意外」，趙曉慧提到，到了拜登時代，美國回歸「建制派」風格，講求制度、預期與同盟，這時蕭美琴端出了「零意外（No Surprise）」。蕭美琴讓白宮相信，台灣的每一張牌，美方都會先知道；台灣的每一步棋，都在民主同盟的劇本裡，這種極致的信任，讓美台關係從「買賣」升級為「安保共同體」。這也徹底粉碎了「民進黨是左派，不受美國右派待見」的謊言，因為蕭美琴在華府是「共和、民主兩黨通吃」。

趙曉慧表示，2020年至2024年蕭美琴的「零意外」，讓白宮相信，台灣的每一張牌，美方都會先知道。（圖／賴清德辦公室提供）

最後就是2025年至2026年鄭麗君的「專業對等」，趙曉慧談及，現在，面對川普 2.0 的「MAGA 實務派」，鄭麗君展現的是「專業對等（Professional Parity）」。川普是商人治國，又面對美國財政岌岌可危的時刻，他很討厭空談價值，他要看真金白銀的「帳本」。鄭麗君親自帶隊，用行政院副院長的「國家層級」與美方談判，拿出的不是求情，而是「台灣是美國 MAGA 合夥人」的戰略敘事與2500億美元的實力，這場漂亮的一役，讓美方評價為「任勞任怨且極度專業」。這是在告訴川普政府：「我們不是被保護的弱者，我們是能幫你贏下 AI 戰爭的強大隊友。」

趙曉慧總結道，這是一場「十年一劍」的「造局」，國民黨與中共根本見不到縫，直言那些造謠者說「民進黨不被川普右派政府待見」，簡直是笑話，因為這種信任感不是一天造成的，是從蔡英文、蕭美琴到鄭麗君，花了整整十年時間的光陰，一塊磚、一塊磚墊上去的。

她認為，民進黨早就跳出了「左右派」的意識形態，直接進入美國的「國家利益層次」。這套「信任體系」已經制度化，在川普接下來的兩年任期內（2027年底），台美關係已經進入了「自動駕駛模式」，中共與國民黨想分化見縫插針，門都沒有。

更多三立新聞網報導

黃國昌帶走機密資料被抓包！網挖尚毅夫「上週神預言」：就是要去偷東西

台灣獲232條款豁免！韓網轟「美國太不公平」：最重要盟友不是韓國嗎？

鄭麗君回台灣「一入境機場響掌聲」！曝飛機上收驚喜：緊張到睡不著

「美國給台灣的，不只15%關稅！」專家預言川普目的：任內完成美台建交

