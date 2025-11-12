從蔥油餅攤到遊樂園 展望會助單親媽媽找回親子相處的溫度

記者鍾和風/高雄報導

「媽媽快點快點，我們去那邊排隊！」第一次來到遊樂園的弟弟小誠和姊姊阿歆，興奮地指著眼前遊樂設施，拉著媽媽開心奔向前方。趁著十月底主題樂園活動登場，台灣世界展望會高雄中心推出全新的「個別化支持服務」，由社工依照不同家庭的需求與狀況，規劃一對一或小家庭形式的陪伴活動，讓長期難以參與團體活動的家庭，也能有機會體驗親子共處的溫馨時光。

「你們要小心慢慢來，人很多不要跟媽媽走散喔！」羅媽媽笑著叮嚀孩子。遠嫁來台的她是來自馬來西亞的新住民，離婚後獨自撫養兩名未成年子女，靠賣蔥油餅維持生計，即使辛苦仍盡力給孩子穩定的生活。去年夏天凱米風災重創南台灣，她的攤車被強風吹動，不慎撞壞鄰居汽車，需賠償約兩萬元維修費。收入不高又突逢意外，讓生活雪上加霜，為了維持生計，羅媽媽假日也得外出工作，更難抽空陪伴孩子參與親子活動。展望會社工欣怡在了解家庭狀況後，邀請羅媽媽暫時放下工作，與孩子一起參加主題樂園與手作烘焙體驗。「有時候我們看見家庭很努力生活，也知道他們需要一點喘息和陪伴。」欣怡分享，「希望透過這樣的活動，讓家人能重新有相處、交流的機會。」

廣告 廣告

第一次來到遊樂園的弟弟小誠和姊姊阿歆，興奮地指著眼前遊樂設施，拉著媽媽開心奔向前方。(圖/高雄中心提供)

「我想要做成小狗圖案的餅乾！」烘焙課上，弟弟小誠堅持自己的想法，讓姊姊阿歆一度退縮、想放棄，幸好羅媽媽耐心鼓勵，三人終於一起完成可愛的餅乾。「謝謝社工老師帶我和媽媽一起參加活動，我很開心，因為可以和媽媽相處。」阿歆笑著說。弟弟也補充：「第一次和媽媽、姊姊一起來樂園，下次還要一起！」羅媽媽感動地說：「這次活動讓我學到如何管理情緒，也更懂得尊重孩子的想法。」對她而言，這不只是難得的假期，更是重新學習如何與孩子相處的過程。

社工欣怡表示，這次活動讓她更深刻理解每個家庭的不同需要。「家訪時我們常看到案家生活的一面，但實際陪著他們一整天會更明白家庭的互動方式，也能更貼近他們的心。」她希望未來能持續透過閱讀或親子互動的資源，幫助羅媽媽在教養與陪伴上更有信心。

台灣世界展望會南區辦事處總督導林慧玲表示，全新的「個別化支持服務」是社工團隊用心的成果。展望會在長期服務中發現，有些家庭因時間、壓力或經濟因素難以參與常態活動，社工願意在既有工作及工時中額外投入心力與時間，主動設計符合家庭狀況的陪伴方式，為的就是讓愛與關懷更深入每個家庭，邀請社會大眾一同支持，讓更多困境中的家庭感受到陪伴的力量與希望。捐款請利用郵政劃撥帳號：01022760，戶名：台灣世界展望會。更多相關資訊請洽屏東中心（08）7370483 #41。