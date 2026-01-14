從薪資到福利全面到位 永慶房屋斥資千萬送員工出國玩！

近年來永慶房屋屢獲幸福企業肯定，獲獎關鍵就在永慶以實際福利回饋員工。（永慶房屋提供）





近年來永慶房屋在多份幸福企業評鑑中持續上榜，包含「台灣幸福企業評鑑」、「HR Asia亞洲最佳企業雇主獎」等，獲獎關鍵就在永慶房屋獎勵員工能投其所好，不僅有業務新人首年72萬元收入保障，打破做業務收入不穩定迷思，還年年斥資千萬獎勵旅遊，激勵員工只要努力就能被看見！

永慶房屋將獎勵員工的福利制度化，包含《永慶薪自由》業務新人首年72萬元收入保障，前12個月每月保障6萬元，保障期後仍設有底薪，依職級與表現自4萬元起跳。另搭配業績獎金、「海外旅遊獎勵暨員工旅遊」、「永者饗宴獎勵旅遊」、「幸福成家基金」等獎勵，還有「月排休最高10天」、「月月晉升」等具體化制度。

永慶擴大獎勵「海外旅遊」新人也有機會飛！

廣告 廣告

最幸福的是，永慶房屋為了讓每位夥伴的付出有回饋，許多福利都沒有年資限制，只要達成績效目標就有機會領取！例如「海外旅遊獎勵」近三年來共有超過2千人次符合資格，獲獎者之間不需相互比較，也不受年資限制。

2025年獲選為全公司最佳新人的鄭偉祥經紀人員，就是得主之一。她認為，公司的制度讓新人在起步階段能安心投入工作，不只保障收入，還有明確的升遷與獎勵設計，讓努力有目標、回報更透明。他也笑說，公司團隊互動頻繁，從成交慶祝到定期聚餐，「除了週週賀成交，還有月月吃好料，錢包與體態都幸福了起來！」

為了擴大鼓勵，永慶房屋提前開跑2026年度「海外旅遊獎勵」，讓同仁能把握歲末迎新年的購屋買氣衝刺業績、贏獎勵。（永慶房屋提供）

不分年資與職級都能領「永者饗宴旅遊」

同時，業績也不是唯一指標！永慶房屋「永者饗宴獎勵旅遊」優先獎勵「精準做對事」的夥伴，鼓勵同仁在團隊合作、社區經營與服務品質上發揮影響力，若能幫助團隊經營社區、獲得客戶致電表揚、延攬優秀人才等，都能成為加分項目。2025年「永者饗宴獎勵旅遊」帶員工飛往南京體驗「六朝古都」的深厚文化底蘊，其中就有多位獲獎同仁的年資未滿1年，證明永慶回饋員工不分資深資淺，也讓年輕世代與新進夥伴更有前進動力。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，企業的穩定成長，來自於夥伴能安心投入，所以永慶房屋持續傾聽同仁的需求，逐步調整與打造一個在薪資獎金、休假安排、升遷制度都更完善的職場。「有些夥伴比較積極，願意多花時間拚業績，公司絕對有資源支持他；如果是追求穩定的夥伴，團隊則會透過明確的目標與分工，讓大家能在適合的步調裡把事情做好。」

為了擴大鼓勵、有感提升員工的幸福感，永慶房屋再宣布提前開跑2026年度「海外旅遊獎勵」的業績累計期間，讓同仁能把握歲末迎新年的購屋買氣，衝刺業績站上領獎舞台，同時收穫高品質的假期行程！