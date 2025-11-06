從藝術典藏到賑災關懷光復鄉 鄉長游淑貞愛心競標烙畫讓善緣延續

吉安鄉長游淑貞先前出席花蓮縣美育交流學會與花蓮監獄攜手策辦的「藝文聯展」時，對於烙畫藝術家翁瑞崇老師發起「公益加碼?藝術競標」活動，捐出兩幅以「螞蟻精神」為創作理念的烙畫作品，感動不已，率先響應投下的愛心標單，自掏腰包得標《承擔》作品。

翁老師日前親自將作品交給游鄉長，同時將公益競標所得捐給鄉公所捐贈平台指定「光復鄉賑災」專款，讓善緣義舉透過藝術創作與個人典藏再延續，而游淑貞將偕鋼鐵團隊揹負社會愛的量能（見圖），持續關懷光復鄉受災鄉親度過瓶頸。

游淑貞鄉長頒感謝狀表達由衷敬佩其長時間投注教化監獄收容人又熱心社會公益，同時表示，感謝藝文界以創作實踐公益，讓藝術成為傳遞愛的媒介；此次競標和另外兩位慈善藝術愛好者「英雄所見略同」，內心相當欣喜個人收藏的「寵物」螞蟻家族再添新成員。

對於收藏到喜愛的藝術作品，游淑貞鄉長認為是「可遇不可求」的幸運！特別和翁老師分享她在公所鄉長室已「養」的六隻小螞蟻，緣起於之前同樣到好客藝術村舉辦雕刻創作展覽，人稱「老爹」的木雕家許添益，運用小龍柏結合竹枝創意雕刻「螞蟻雄兵」，一隻隻栩栩如生的龍柏螞蟻爬在朽木上，就像能夠動起來、爬走的真實感，深深吸引她的目光，更私下透過朋友表達願意典藏之意，最後順利將這群螞蟻窩遷移到辦公室細心照顧。

鄉長游淑貞說，螞蟻的勤勤懇懇努力不懈、勇敢承擔起遠比自己體積大好幾倍的重物，朝目標邁進的形象，時刻激勵我堅忍不放棄！初見翁老師以螞蟻精神創作的烙畫作品時，深刻感覺「這就是我的人生意義！」，無論是光復洪災發生以來馳援災區行動，或是擔任民意代表期間，以及三十餘年教育生涯、乃至家庭的柴米油鹽醬醋茶生活點滴，從過去的點串連成線，到如今扛起整個鄉務的推動與社會責任，就像作品中的小螞蟻一般勇敢「承擔」。

翁瑞崇老師再次回憶起九月二十三日南下授課途中的「幸運七分鐘」，避開馬太鞍溪洪流斷橋災變，深感「留下自己是為了繼續承擔」。他表示，游鄉長肩負社會責任的毅力與實踐，令人佩服不已，此次參展義賣所得全數捐作花蓮光復鄉災後救助專款，相信藝術之美與公益之愛，持續凝聚社會「承擔」的正能量，讓光復鄉振奮起來！讓花蓮更美好！