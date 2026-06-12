從藝術客廳、社交餐廚到儀式感主臥，在療癒的百坪美術館豪邸中，尋回生活的本質與回歸自我的詩意

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編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 恆星室內裝修設計有限公司

小編帶你看好宅

屋主工作壓力大，平時喜愛造訪博物館，擁有高端細膩的生活品味，加上過去曾居住澳洲，對海灘與夕陽也有深刻的情感。購入100坪的豪宅後，委託專業設計，事前詳細溝通屋主的需求、藝術收藏與生活的嚮往，以現代奢華風為主軸，透過格局配置、多元異材質拼接、收納規劃與色彩搭配，將美術館的靜謐氛圍引入生活日常，勾勒出一座能安放身心的美學豪邸。



梯廳玄關鋪陳深色石紋地坪，搭配訂製水晶吊燈與藝術畫作，型塑心靈緩衝區的藝術迎賓玄關。進入室內，白色ㄇ型框界定場域，象徵踏入另一個靜謐且純粹的空間層次。公領域以大面積石材圍塑沉穩基調，搭配大型植栽與藝術畫作，勾勒出大器而平靜的生活氣息，色彩上呼應屋主喜愛的藍與綠，海洋主題畫作彷彿光影隨洋流律動，喚起過往浮潛時的記憶與感動，適度留白設計，將屋主之前的石材收藏轉化為吸睛的端景牆。木紋天花具有引導動線的功能，客廳通往餐廳的動線，設置鋼琴區，大理石門框，再次象徵轉換至另一段生活場景。餐廚空間以社交互動為核心，石材吧台呈現藝術紋理，奠定豪宅開放式餐廚的非凡氣勢，賓客來訪時，不論在吧台料理或是餐廳用餐，都能輕鬆互動，週末時光，與孩子共同準備料理，讓空間承載溫暖的家庭記憶。

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以隱藏門劃分公私領域，先經過書房，可辦公或閱讀作為過渡空間，再進入寢臥空間，書房一旁為主浴，呼應屋主喜愛夜晚泡澡的生活習慣，精選造型浴缸，壁龕可放置精油或薰香用品，讓屋主更能享受泡澡的樂趣，四分離浴室的設計，雙洗手台結合隱藏收納，整體兼顧機能與儀式感。主臥空間去除繁複設計，以輕柔的色彩與簡約的元素圍塑放鬆的休憩空間，木紋電視牆帶來溫潤包覆感，木質調更衣室媲美精品店的沈穩內斂質感，收納分區明確，提升生活品質。兒童房以色彩圖騰突顯清新活力，保留空間彈性以因應各階段的生活需求。

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公領域捨棄傳統電視牆設計，改以藝術品與石材主牆展現空間主軸，藝術石材的牆面為屋主早年收藏，更添故事性，弧形沙發宛若海洋中的兩座島嶼，適度留白，讓視覺自然聚焦於窗外的開闊景致與室內的動人藝術畫作，空間顯的從容且獨特。

恆星室內裝修設計有限公司／鄧湘盈

地址：桃園市桃園區大興西路二段65號17樓

Email：sdesign107@gmail.com

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