從藥品治療到飲食運動：更年期守護指南

更年期症狀並非只能依賴藥品治療，日常作息、飲食與運動同樣能發揮效果。醫師深入解析，說明哪些女性不適合荷爾蒙治療，以及可替代的方式。

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 資料來源／食藥署





更年期症狀並非只能依賴藥品治療，日常作息、飲食與運動同樣能發揮效果。食品藥物管理署特別邀請台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈醫師深入解析，說明哪些女性不適合荷爾蒙治療，以及可替代的方式，協助女性以更全面的策略度過人生的重要轉折期。

不適合荷爾蒙療法的人該怎麼辦

不適合使用荷爾蒙療法的族群，包括乳癌或其他女性生殖器官癌症患者、曾發生血栓或心血管疾病者，以及嚴重肝病患者。這些女性仍可透過其他方式緩解更年期不適。例如骨質疏鬆可使用骨鬆藥品，有情緒或睡眠困擾則可考慮透過身心科藥品協助。而生活習慣的調整也能有效緩解更年期不適，包括：

規律運動：快走、肌力訓練、瑜伽等，有助於骨質與心血管健康。

均衡飲食：攝取足夠的鈣質與維生素D，減少高糖、高脂飲食。

避免刺激物：如酒精、咖啡因。

維持正常體重與作息

放鬆練習：如冥想、深呼吸，有助改善情緒與睡眠，減少熱潮紅等症狀。

荷爾蒙療法的常見迷思

廣告 廣告

黃建霈醫師說明，2003 年美國婦女健康關懷研究（Women's Health Initiative; WHI）研究指出，平均年齡超過 60 歲，且使用「雌激素合併黃體素」超過 5 年的女性，乳癌風險確實增加30~40%。不過，換算下來，每萬名女性中，每年只多 8 人罹癌，代表實際發生率仍屬少數。





他強調，若症狀嚴重影響生活，採取短期、低劑量的治療方式，乳癌風險極低；而現況大多數患者約在50歲左右開始用，且通常不會持續超過 5 年，因此整體風險並不會明顯增加。此外，目前也有更安全的雌激素跟黃體素可供選擇。





然而，未接受荷爾蒙治療並不代表乳癌風險降低。事實上，多數乳癌患者並未使用過更年期荷爾蒙療法。所以，無論是否接受荷爾蒙補充治療，定期乳房檢查才是預防乳癌與及早發現的關鍵。





而不少女性會自行購買植物性荷爾蒙或標榜天然的保健品，黃建霈醫師提醒，這些產品未必安全，部分甚至含不明成分，長期使用恐影響肝功能或荷爾蒙平衡。反之，醫療院所的荷爾蒙治療會在乳房檢查等基礎安全評估後才開立，風險更可控。





最後，黃建霈醫師強調，並非所有女性都需要使用荷爾蒙。若症狀輕微且可忍受，完全可以不依賴藥物。透過良好生活習慣與多元調適方式，更年期女性同樣可以維持健康與活力。





：食藥署－藥物食品安全週報第1050期



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥從藥品治療到飲食運動：更年期守護指南