從虛擬到現實！緯創用AI模擬蓋AI伺服器工廠 德州AI運算超級中心2026年上線

緯創今年在美國德州興建AI超級運算中心，累積投資額已達7.61億美元，緯創表示，德州的AI超級運算中心預計於2026年上半年啟用，隨著緯創持續強化AI相關產品設計製造能力並推動策略藍圖，在美國建立製造營運據點是滿足客戶需求、實現全球布局的重要一步。

緯創表示，在德州的AI超級運算中心主要生產AI伺服器，並運用輝達的技術，在美國建立智慧工廠，透過數位孿生技術來提升效率、設計與營運管理，成為打造「物理AI」。

緯創進一步指出，緯創的「物理AI」應用著重於打造最佳化、能源效率高且能快速部署的製造設施，所應用的輝達技術包括Omniverse，用以建立高擬真、具有物理等級精確度的數位孿生、也就是虛擬複本，包括位於德州的新AI超級電腦組裝與測試工廠，數位孿生資訊將用於工廠規劃與營運，使工程師能在實際施工前，模擬與優化工廠布局、測試設備配置並改善工作流程，進而縮短產品導入時程並避免昂貴的修改成本，而對於新的輝達超級電腦測試室，數位孿生也將有助於優化設施規劃與遠端協作。

另外，緯創表示也會以物理資訊AI（Physics-Informed AI）進行最佳化，採用輝達PhysicsNemo等框架，建立物理資訊AI模型以加速複雜模擬運算，例如對於熱動態管理至關重要的流體力學分析，而將這些AI模型與數位孿生整合後，緯創可精確、快速預測AI超級電腦測試室的氣流與溫度分布，並實現近乎即時的溫度控制，以防止設備過熱，預計將顯著提升能源效率。

緯創在德州AI超級運算中心導入即時營運管理（Real-Time Operations），數位孿生將與設施中的數千個感測器連結，形成即時的數位儀表板，呈現生產製造狀況與指標，管理者能即時監控效能、辨識瓶頸並快速配置資源，緯創也將導入AI推薦系統，以找出自動倉儲系統（ASRS）中待測裝置（DUT）的最佳測試位置。

緯創表示，透過與輝達的合作，這座位於德州的製造廠將成為美國首批在地生產AI伺服器的製造基地之一，對於蓬勃發展中的AI產業，將為供應鏈在地化發展樹立重要的里程碑。



