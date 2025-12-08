從蜂蜜到奇異果！彰縣跨海取經 打造更具國際競爭力的「彰化優鮮」

從蜂蜜到奇異果！彰化縣跨海取經 打造更具國際競爭力的「彰化優鮮」。圖／彰化縣政府提供





為提升農特產品競爭力並拓展國際視野，彰化縣長王惠美於12月8日率領縣內農業團體與農會總幹事前往紐西蘭，實地參訪當地蜂蜜工廠及奇異果園，透過深度交流汲取國際農業經驗，為彰化農產品牌升級注入新動能。

彰化縣近年積極推動蜂蜜產業發展，除定期舉辦蜂蜜評鑑制度，持續提升品質與品牌形象，也同步思考如何導入更具國際信任度的標準與行銷模式。本次考察走入紐西蘭指標性蜂蜜工廠 BeeNZ honey，深入了解從蜂巢採集、品質檢測到自動化罐裝的完整生產流程，並學習全球具代表性的 UMF™（Unique Mānuka Factor）麥盧卡蜂蜜分級制度，作為未來強化品質標章與市場透明化的重要參考。

從蜂蜜到奇異果！彰化縣跨海取經，打造更具國際競爭力的「彰化優鮮」。圖／彰化縣政府提供

BeeNZ honey為紐西蘭重要的蜂蜜加工與出口業者，以嚴謹的品質控管及高度自動化設備聞名，此次在紐西蘭臺灣商會會長江佩真的引薦下順利參訪。過程中，參訪團實地觀摩蜂蜜水分、純度與風味檢測流程，並走進產線了解過濾、沉澱、熱處理、均質化與罐裝等作業，每一環節皆精準控溫控時，確保品質穩定。UMF™ 分級制度則依蜂蜜中特定化合物含量進行科學化認證，建立全球消費者高度信賴的品質指標，被視為蜂蜜產業的「黃金標準」。

行程中，參訪團亦前往奇異果園，深入了解紐西蘭如何以制度化管理與品牌行銷，成功打造國家級農產代表。以 Zespri 為例，透過全國一致的生產規範、嚴格的產地管理、完整包裝與故事化行銷，讓奇異果在國際市場維持高度辨識度與信賴感。此次實地導覽，讓彰化團隊進一步掌握其栽培模式、採收流程與出口規範，並認識市場分析與多國通路布局的重要性。

彰化縣長王惠美率領縣內農業團體與農會總幹事前往紐西蘭，實地參訪當地蜂蜜工廠及奇異果園。圖／彰化縣政府提供

王惠美縣長表示，彰化是農業大縣，近年透過蜂蜜、芭樂、葡萄、火龍果及洋香瓜等評鑑制度，有效帶動品質升級，但在國際品牌形塑與市場拓展方面，仍需持續精進。紐西蘭農產品能以高價值行銷全球，關鍵在於完善的分級制度、品質管理與國家品牌一致性。縣府將借鏡其成功模式，思考將核心精神導入彰化農業政策。

縣府未來將持續推動農特產品產業升級，串聯農民與企業合作，加強品質標章推廣，整合蜂蜜、芭樂、葡萄及米糧等特色農產，透過品牌整合與國際行銷策略，全面強化「彰化優鮮」品牌競爭力，讓彰化農產走向更寬廣的國際舞台。

彰化縣長王惠美率領縣內農業團體與農會總幹事前往紐西蘭，實地參訪當地奇異果園。圖／彰化縣政府提供

