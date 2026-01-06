從螺絲產業到數位長照 林岱樺以「市民有感」政策搶攻高雄

隨著民進黨高雄市長黨內民調將於元月中旬展開，檯面下的角力逐漸升溫。各方勢力布局之際，立委林岱樺在政見發表會後所掀起的討論熱度，成為近期高雄政壇最受矚目的焦點之一。一名長期關注高雄公共議題的教育工作者投書指出，林岱樺以深耕高雄基層 25 年的政治歷程，結合高度貼近民生的政策主張，成功形塑出強烈的在地共鳴感，逐步累積黨內初選的競爭優勢。

這位民眾表示，相較於部分競逐者仍帶有「空降」或「派系代理人」的疑慮，林岱樺在政見發表中反覆強調「高雄囝仔」的身分，並非流於口號，而是長年在地方服務所累積的真實經驗。其政治生命與高雄產業轉型、城市發展脈動高度重疊，使其論述更具說服力。

廣告 廣告

民眾指出，這種在地性，具體反映在政策細節之中。林岱樺點出岡山螺絲產業長期面臨的升級困境，並提出對應的轉型構想，顯示其並非僅從宏觀藍圖出發，而是源於與地方中小企業、勞工群體的長期互動。地方人士分析，這樣的政策溝通方式，使她在選民眼中更像是「一起打拚的夥伴」，而非高高在上的政治人物。

而在選舉結構上，高雄市長選戰向來以「三山」地區鳳山、旗山與岡山為關鍵票倉。林岱樺的選區與長期經營範圍，正好與這些區域高度重疊。根據地方政情分析，她的優勢可歸納為三點：其一，長期選民服務所建立的組織黏著度，使基層動員相對穩固；其二，支持結構橫跨不同派系，涵蓋基層工會、廟宇社團與各行各業；其三，這些基層實力在對比式民調中，較容易轉化為明確且集中的支持選項。

↑圖說：民進黨參選高雄市長人選角力升溫。各方勢力布局之際，有民眾投書力挺立委林岱樺，指其深耕高雄基層25年，並提出貼近民生的政策主張，具強烈在地共鳴感。圖／林岱樺辦公室提供

政策內容方面，林岱樺此次主打「市民有感」的生活型政見。例如針對高齡化社會，她提出 65 歲以上長者免費配發智慧健康手錶，並結合市立醫院體系、AI 與大數據進行健康監測。相較於大型硬體建設，這類政策更直接回應市民對長照與健康安全的焦慮，也更容易在基層社群中形成口碑擴散。

此外，針對岡山、路竹一帶的傳統金屬加工產業，林岱樺提出將產業升級納入軍工、無人機等「護國產業」供應鏈的構想，試圖把國際局勢轉化為地方訂單與就業機會，為勞工創造實質薪資成長的想像空間。

在政治策略上，林岱樺提出「市民最大咖」的論述，試圖將初選定位為一場由民意主導的過程。相較於比拚派系背書，她選擇直面選民，將政治檢驗轉化為自身清白與實績的證明。

綜合觀察，林岱樺在高度在地認同、穩定組織動員與具體可行的政策主張三方面逐步累積優勢。在高雄邁入新一階段轉型之際，這種兼顧基層感受與產業前瞻的路線，正成為其在黨內初選中脫穎而出的關鍵因素。

更多品觀點報導

柳采葳酸林宜瑾72小時就撤案 批民進黨「抗中是口號、保台是謊言」

民進黨拋綠白合作橄欖枝 黃國昌:從司法改革開始 追究惡檢責任

