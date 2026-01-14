從行政轉戰外勤！台電版奧運新生代「桿上蜘蛛人」技壓全場

被譽為「台電版奧運」的第58屆技能競賽今日在高雄市大寮區訓練中心登場。台電高雄區處提供



被譽為「台電版奧運」的第58屆技能競賽今（1/14）在高雄市大寮區訓練中心登場，全台75個單位、1281名員工齊聚競技；適逢台電80周年，本屆競賽首創歷屆冠軍對決的「BoB表演示範賽」，其中，屏東區處29歲莊孟潔從行政轉任配電外勤，首次站上電桿參賽，成為「桿上蜘蛛人」，吸引眾人目光。

本屆競賽涵蓋34類專業項目，選手須在限定時間內完成電纜剝線、接頭安裝與壓接包覆等操作，不僅考驗手速與穩定度，也挑戰應對突發故障的能力。去年至今年3位冠軍選手分別來自台中、北西及北南區處，他們在BoB示範賽同台較勁，透過操作手法與工具運用交流，展現技術傳承與代際互動的成果。

備受矚目的屏東區處莊孟潔，也是正港的「台電寶寶」，原本從事行政工作，民國112年底毅然轉任配電外勤，成為第一線「桿上蜘蛛人」；她說，原以為體能優勢足以勝任工作，但真正操作電桿與搶修時，發現專業技術門檻極高，包含高壓電纜接頭施作、絕緣包覆、防水密封等，每一個環節都需精準手感與冷靜判斷。

莊孟潔回憶第一次站上電桿時，父親在下方關心她是否要放棄，她當下堅定回應「不行」，這份信念成為支撐自己克服高強度訓練與搶修任務的重要動力；她也坦言颱風或極端天氣期間，常需連續多日從早忙到深夜，挑戰體力極限，但與學長姐一同守護供電穩定，成就感與責任感兼具。

台電董事長曾文生表示，技能競賽自民國58年舉辦至今未曾中斷，是台電培養專業、傳承經驗的重要平台。隨著員工平均年齡下降，今年有超過6成同仁年資未滿10年，藉由競賽與BoB示範賽，讓老將與新秀切磋技術，延續企業文化並提升整體供電穩定能力。

